Christina Aguilera – GLAM X

Kreiert von der vielfach ausgezeichneten Musikerin, Mutter und Schauspielerin Christina Aguilera, wurde GLAM X für all jene Frauen geschaffen, die genau wissen wer sie sind und wie die Welt sie sehen soll. Der neue Duft ist inspiriert von der glamourösen Bühnenpräsenz des internationalen Superstars; von ihrem gewissen Etwas – dem Mysteriösen, das Christina so anziehend macht. Sinnlich und intim offenbart er eine weitere Facette der vielseitigen Künstlerin und animiert alle Frauen dazu, ihre innere Diva zum Strahlen zu bringen.

Jeder der unverwechselbaren Düfte aus Christinas Parfumkollektion feiert das Feminine und ermutigt Frauen in aller Welt dazu, ihre innere Stärke und Weiblichkeit zu leben. Die Duftlinie umfasst den klassischen Signature, den flirtenden Duft By Night, den verführerischen Red Sin, den zeitlosen Unforgettable sowie den eleganten Duft Woman und den unwiderstehlichen Touch of Seduction. Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums präsentiert Christina Aguilera mit GLAM X nun den anziehendsten und intimsten Duft der Linie – ein Ausdruck ihrer glamourösen Aura und ihres starken Selbstbewusstseins, umhüllt von einem stilvollen Flakon.

“Ich möchte, dass GLAM X es Frauen erlaubt, zu erfahren und zu leben, was ihr persönliches Gefühl von Sex Appeal und Selbstvertrauen ausmacht – sowohl von innen als auch von außen. Bei der Kreation dieses Duftes habe ich mich von meinen eigenen Leidenschaften und Erfahrungen inspirieren lassen, als Künstlerin und auch als Frau.”

DER DUFT

Im Entwicklungsprozess wählte Christina mit großer Sorgfalt luxuriöse und verlockende Duftnoten aus, die Mystik und Sinnlichkeit in einer exotischen Komposition einfangen. GLAM X ist ein exquisites, florales Vergnügen, das extravagante Inhaltsstoffe zu vielschichtigen Texturen vereint, Christinas vielseitige Persönlichkeit zum Ausdruck bringt und zugleich das innere Strahlen jeder Frau entfesselt.

KOPF

In der Kopfnote trifft ein saftiger Mix aus Mandarine und karamellisiertem Pfirsich auf würzigen Sternanis und einen Hauch von Orangenblüten.

HERZ

Ein frisches Bouquet aus Freesien, Maiglöckchen, Heliotrop und Jasmin bringt Balance in die fruchtige Süße und enthüllt ein zartes, florales Herz.

BASIS

In der Basisnote runden einige von Christinas Lieblingsingredienzien die verführerische Kreation ab: sinnliche Amber- und Moschusnoten, kombiniert mit Sandelholz und Benzoe.