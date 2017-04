Flaconi launcht limitierte lovely Wedding Box

Flaconi hat den essentiellen Beautybegleiter für die moderne Braut und ihre Brautjungfern kreiert. Von der Junggesellinnenparty bis zur Hochzeitsfeier ist die limitierte lovely Wedding Box der zuverlässige Begleiter für makellose und strahlende Beauty Momente.

In Zusammenarbeit mit andcompliments.com sind vier Styling- und Make-up Looks für die angesagten Hochzeitsthemen 2017 Boho, Vintage, Royal und Cosmopolitan entwickelt worden. Um jeden Look perfekt in Szene zu setzen, finden sich 14 luxuriöse Beauty Must-Haves von High-End- und Nischen- Marken, wie Yves Saint Laurent, by Terry, Percy & Reed, Rodial, Biotherm, Artdeco, Tangle Teezer, Invisibobble und Wonderstripes in der lovely Wedding Box. Weitere Highlights sind die eigens kreierten Flaconi X andcompliments.com Gold Flash Tattoos „welche auf jeder Feier für den richtigen Glam sorgen“, so Constanze Wolff und Tahnee Laternser, Geschäftsführerinnen andcompliments.com. Schmuckstück der Box ist das silber-gold Armbändchen mit Herz-Charm vom britischen It-Label Estella Bartlett.

Zudem versorgt das Flaconi lovely Wedding Box Magazin die angehenden Bräute und Brautjungfern mit zahlreichen Inspirationen sowie hilfreichen Beiträgen über Make-up Looks, Hochzeitstrends, Checklisten bis hin zu Experteninterviews.

„Am eigentlich schönsten Tag im Leben eines verliebten Paares darf es an nichts fehlen und dazu wollen wir als Beauty-Experte gerne auch mit neuen Inspirationen beitragen“, sagt Thomas Faschian, CCO Flaconi GmbH.

Die Highlights der Box und was sie können. Gesamtwert über 150 Euro.



Artdeco – Oil Control – 100 Sheets – UVP 8,95€

Für einen perfekt mattierten Teint, ohne das Make-up zu beeinträchtigen.

Unsichtbare doppelseitige Styling Tapes sorgen dafür, dass jedes Kleidungsstück an seinem Platz bleibt.

Die Augenpads mit Hydrogel-Textur sind ein Beauty Allrounder, welcher Fältchen glättet, Augenringe mildert und Schwellungen reduziert.

Das versilberte Bracelet vom britischen Trendlabel in Perlenoptik mit goldfarbenen Charm-Anhänger in Herzform.

Aufpolsternde Lippenpflege mit intensiver Feuchtigkeit, die raue und spröde Lippen glättet.

Strahlender, intensiver Glanz und ein herrlich frischer Duft für jeden Haartyp.

Wasserfeste Goldtattoos im exklusiven Flaconi Wedding Design.

Natürlicher Lipbalm, der Feuchtigkeit spendet und für vollwirkende sowie natürlich rosige Lippen sorgt.

Puder mit Hyaluronsäure für ein langanhaltendes Make-up als perfekter und korrigierender Finisher.

Wasserfeste Minimascara für dramatisch voluminöse Wimpern.

Ein Duft für die leidenschaftliche und selbstbewusste Frau von Heute.

Schwarze Kosmetik-Bag in Lack-Optik für alle wichtigen Beauty Essentials.

Ideal für unterwegs ohne lästiges Ziehen und Reißen.

Ein mydays-Gutscheinbrief: 20,- Euro Rabatt auf mydays-Erlebnisse bei einem Mindestbestellwert von 49,- Euro.

Ab dem 01.06. ist die limitierte lovely Wedding Box für 65 € (UVP) auf www.flaconi.de erhältlich. Ein exklusiver Vorverkauf für alle Flaconi Kundinnen findet im Rahmen des lovely Wedding Prelaunch Events am 20.05.2017 im hauseigenen Flaconi NEO hair & beauty statt.

(Quelle/Bilder: Flaconi.de)