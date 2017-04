Issey Miyake Sommerdüfte 2017

Seit 1995 lassen sich die avantgardistischen Düfte von Issey Miyake jeden Sommer neu von einem Gastkünstler inspirieren. 2017 schreibt der weltbekannte französische Typograf Philippe Apeloig ein neues Kapitel der kreativen Saga. Buchstaben, Symbole und kräftige Farben haben schon immer eine wichtige Rolle in Issey Miyakes Vision gespielt. Die Sommereditionen 2017 bieten eine aufregende grafische Übersetzung dieser modernen Ästhetik.

„Die Bewegung steht im Zentrum meiner Arbeit”, so Philippe Apeloig. Um die beschwingende Frische der Sommerdüfte zum Ausdruck zu bringen, verwandelt er die geradlinige Form der ikonischen Flakons in sonnig gelbe Buchstaben. Die Namen der Düfte werden zu frechen, verspielten Formen, die an luftige Sommergräser erinnern, die im Wind tanzen. Die neuen Sommerdüfte von Issey Miyake – hell, klar und voller Lebensfreude – laden auf eine sonnige olfaktorische Reise in den Himmel ein.

Die Duftsignatur des Sommers

Für dieses sommerliche Zwischenspiel verleiht der Meisterparfümeur Alberto Morillas (Firmenich) Issey Miyakes emblematischen Düften eine lebendige Signatur.

Issey Miyake L’Eau d’Issey Eau de Toilette, Sommer 2017

Der fruchtig-blumige, strahlend weibliche Duft entfaltet sich mit einer Note spritziger Grapefruit und Litschi. Ihre Frische vermischt sich mit einer prickelnden Herznote aus Passionsfrucht und Guave. Leicht aquatische Blumennoten verleihen dem exotischen Cocktail einen Hauch von Sanftheit und Sinnlichkeit. In der Basisnote rufen hölzerne Noten, verfeinert mit einem Hauch Vanille, sonnige Wärme hervor.

Issey Miyake L´Eau d´Issey Eau de Toilette 100 ml / 39,95 € UVP

Issey Miyake L’Eau d’Issey pour Homme Eau de Toilette, Sommer 2017

In Anlehnung an die weibliche Version lässt Alberto Morillas auch den Herrenduft mit einem Spritzer exotischer Früchte in einer sonnigen Sommerlaune versinken. Frische Kiwi verleiht der belebenden Kopfnote – leicht herbe Grapefruit, die von aromatischem Koriander hervorgehoben wird – Würze. Die Herznote enthüllt duftende, mit süßer Muskatnuss gepaarte Ananas. Mit einem kräftigen holzigen Akkord aus Vetiver und Zypresse schenkt der Parfümeur dem Duft schließlich Tiefe und Struktur.

Issey Miyake L´Eau d´Issey pour Homme Eau de Toilette 125 ml / 39,95 € UVP

Ab Mai 2017 in autorisierten Parfümerien erhältlich.

(Quelle/Bilder: Shiseido Group Germany)