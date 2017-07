Lifestyle Licence veröffentlicht neue Star Trek Parfum Linie

Das Parfumhaus Lifestyle Licence launcht passend zum Sommer eine einzigartige Parfum Linie für den europäischen Markt, inspiriert von Captain Kirk, Lieutenant Uhura und Spock. Die Flakons sind maßgeschneidert an den Star Trek Communicator angepasst. Unter der Lizenz von CBS Consumer Products wird jeder der drei Flakons in der Farbe präsentiert, die repräsentativ für die jeweilige Uniform des Charakters steht.

Das James T. Kirk Eau de Toilette wird in einem transparenten Schwarz mit goldenen Details gelauncht. Kirks Komposition hat einen emotionalen maskulinen Einfluss, inspiriert durch das wahrhaft tapfere Charisma von Captain James T. Kirk. Eingeleitet wird die hochwertige Duftkreation durch Bergamotte-, Lavendel-, Apfel- und Grapefruit- Akkorde, die sanft aber doch bestimmt in die florale und sehr stimmige Herznote bestehend aus Maiglöckchen, Rose, Geranie und Veilchen einleiten. Getragen wird diese vielseitige Komposition von einer warmen Basisnote aus Tonka, Zimt, Leder, Sandelholz und Patschuli, die das intensive Dufterlebnis gekonnt abrunden.

Das Uhura Eau de Parfum startet in Rot mit goldenen Akzenten in den Markt. Dieser Duft ist eine florale Komposition, angelehnt an die Seele der Frau, die so viel für Emanzipation, nicht nur an Bord der U.S.S. Enterprise, sondern auch im realen Leben getan hat. Die harmonische Komposition des Uhura Eau de Parfums startet mit fruchtigen Kopfnoten aus Bergamotte, Mango, Grapefruit und Neroli die Lust auf mehr machen. In der Herznote wird es dann blumig mit hochwertigen Duftakkorden aus Orangenblüten, Veilchenblätter und Jasmin. Um dem Eau de Parfum die weibliche Sinnlichkeit Uhuras zu verleihen wird auf die Kombination von Zedernholz-, Moschus-, Amber- und Sandelholz-Noten zurückgegriffen, die eine perfekte Abrundung des Dufterlebnisses darstellen.

Das Spock Parfum komplementiert in Blau mit silber-farbigen Details die Parfumreihe. Der Duft inspiriert von Spock geht Hand in Hand mit seinem Charakter und verleiht eine Aura aus übertreffender Logik und Intellekt. Eine edle Mischung aus Mandarine, Kardamom und Ananas eröffnet in der Kopfnote die exzellente aromatische Duftkreation. Der harmonische Duftakkord leitet weiter in die warme Herznote, die von Lavendel, Veilchenblättern und rosa Pfeffer dominiert wird. Um dieses erlesene Arrangement aus hochwertigen Duftnoten abzurunden und das Ganze zu komplettieren wurden Patschuli, Wildleder und Zedernholz für die Basisnote gewählt.

Alle drei Parfums kommen als individuelle 50ml Düfte, für die Herren als Eau de Toilette und für die Damen als Eau de Parfum Ausführung. Sie sind ab sofort im Handel erhältlich.

(Quelle/Bilder: REICHERT+ COMMUNICATIONS GmbH)