Mercedes-Benz Man. The star fragrance

Seine starke Persönlichkeit macht ihn unverwechselbar. Gelassen und dennoch konzentriert dominiert er das Geschehen am Set. Er ist es gewohnt, im Rampenlicht und Mittelpunkt des Interesses zu stehen, Fragen zu beantworten. Er zieht sämtliche Blicke auf sich, kommt gut an und weiß, dass er Charme hat, diesen aber nicht heraushängen lassen muss, weil er sowohl am Set als auch in der Kulisse stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Sowohl privat als auch beruflich ist er stets in Action. Was er will? Bekannt sein. Sein Weggefährte und Aufputschmittel? Der Erfolg. Ein Schauder, ein Atemzug, ein Lächeln nur für sich selbst, und er wird das, was er ist: der Hauptdarsteller seines eigenen Lebens. Kamera ab!

Vorhang auf für Mercedes-Benz Man!

Der Mann im Mann.

Mercedes-Benz Man: Die Duft-Ikone einer legendären Marke entsteht. Ein Duft wie ein Model, ein Symbol für eine ganz bestimmte Art von Lifestyle und Erfolg, ein getreues Abbild der Werte einer berühmten Marke, eine flakongewordene Firmenlegende. Ausgeprägte Persönlichkeit, starkes Temperament, zeitlose Eleganz, Kühnheit und Schlichtheit sind seine Erkennungszeichen. Ein Parfum wie ein Geniestreich für alle, die den berühmten Stern wie ein motivierendes Ziel fest im Visier haben. Für alle Liebhaber, Fans und kompromisslosen Anhänger, die ihrer Faszination und Leidenschaft für die Marke immer wieder neue Nahrung geben – für Insider eben

Die Genialität eines Duftes

Zeitgemäße Verführungskunst, zeitlose Raffinesse. Maître Parfumeur Olivier Cresp präsentiert den neuen, zeitlos raffinierten Mercedes Benz-Duft, der zur Familie der aromatisch-holzigen Fruchtdüfte zählt und mit seiner von Zedernblatt und Geranium bestimmten, intensiven aromatischen Herznote männliche Eleganz verkörpert.

Moderne, subtile Birnennoten verbinden sich bei diesem Duft mit Moschus-Malve-Samen zu zeitgemäßer Frische, während der tiefe holzige Nachduft sich durch edles Palisander auf einem Bett aus Eichenmoos entfaltet. Eine klar umrissene Identität, eine luxuriöse Komposition, ein einzigartiger Duft, der anzieht und süchtig macht.

Design pur.

Formstarke Optik, sanfte Berührung.

Ein ebenso schöner wie technisch ausgefeilter Flakon, der die Basics der Marke perfekt verkörpert, ein in mattes Schwarz gekleidetes Meisterwerk aus Glas und Metall mit Soft-Touch-Oberfläche. Eine klar gezeichnete Silhouette mit perfekt gerundeten Schultern und in der Mitte, gleich einem wahrgemachten Versprechen, der legendäre Stern, eingearbeitet in ein Bullauge aus Massivglas. Die verchromten Kanten des wunderschön profilierten Flakons heben sich raffiniert von dem tiefblauen Untergrund ab.

Vollendetes Design, perfekte Präzision, passgenauer Verschluss: Dieser schlichte und zugleich erlesene, gewagt innovative und dezent luxuriöse Flakon ist Männlichkeit pur – zeitgemäß und gewollt anders. Das schützende Etui mit warmgeprägtem Silberstern übernimmt die Formsprache des Flakons.