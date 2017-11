Mercedes-Benz Select: der neue Kult-Duft von Mercedes Benz Parfums

Auch in diesem Jahr präsentierte Mercedes Benz den langerwarteten neuen Duft im Croisette Room des Hotel Majestic de Barrière während der TFWA (Tax Free World Association) in Cannes. Die Cocktailparty erklang zu den Tönen einer magischen Geige und spielte sich vor der überraschenden Choreografie virtueller Bilder im Hintergrund ab. Die Harmonie war perfekt für die Lancierung eines Dufts mit strahlender Zukunft! Mercedes Benz Select gilt als eine Säule der Marke und ist ein eleganter Duft mit zeitloser Dimension für den charmanten, sinnlichen und sexy Mann.

Meister-Parfümeur Olivier Cresp vereint in dieser einzigartigen Komposition frische, leuchtende, leichte und anhaltende Noten. Der Duft öffnet mit frischer Bergamotte und Johannisbeer-Akkorden, dann verschmilzt er mit dem aromatischen Herz aus Minze und grüner Apfel-Akzenten, um von Ambroxan, Moschus und Patchouli in seiner Basis vollendet zu werden. Seine kraftvolle Sillage überrascht und zieht die Aufmerksamkeit magisch an. Das verleiht der Komposition eine natürliche Anziehungskraft.