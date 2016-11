Star Wars Rogue One Parfüms für Rebellinnen und Abenteurer

Bei seiner Veröffentlichung im Dezember 2015 brach STAR WARS: Das Erwachen der Macht zahlreiche Rekorde. Begleitet von lebensgroßen Tie-Fightern und Stormtroopern wurden die riesigen Premieren in London und Berlin zu unvergesslichen Nächten. Ein neues STAR WARS Zeitalter wurde so gebührend eingeleitet. STAR WARS ist und bleibt damit eines der bedeutsamsten Popkultur-Phänomene seit es Popkultur überhaupt gibt.

Im Zuge des bevorstehenden Kinostarts von ROGUE ONE: A Star Wars Story, dem ersten Teil der Anthology Reihe der STAR WARS Saga, honorieren wir die erfolgreiche Filmreihe mit einer limitierten Parfumreihe: STAR WARS ROGUE ONE Perfumes.

ROGUE ONE, dessen Handlung zwischen der dritten und vierten Episode des Epos spielt, erzählt die Geschichte der kühnen Rebellen, die sich vereinen, um die Pläne des Todessterns aus den dunklen Händen des Imperiums zu stehlen und dadurch neue Hoffnung auf Freiheit in die Galaxie zu bringen. In der Hauptrolle steht die heldenhafte Jyn, deren Furchtlosigkeit auch die Inspiration des ROGUE ONE Damenduftes war. Begleitet wird sie von ebenso mutigen Kämpfern, die sich allesamt, auch ohne Jedi Kräfte, gegen die bösen Machenschaften des dunklen Imperiums stellen. Einer von ihnen, ein blinder Kämpfer, wird vom legendären Wing Tsun Master Donnie Yen aus Hong Kong verkörpert.

Die passenden STAR WARS ROGUE ONE Parfums – für Mann und Frau – sind entsprechend eine Hommage an die Furchtlosigkeit und den unbändigen Wunsch nach Freiheit der Rebellen.

ROGUE ONE MAN

Dieser Duft fängt den Mut der Rebellen, die einzig und allein mit ihrer vereinten Willenskraft gegen das Böse ankämpfen, ein und gibt ihn in einem aromatischen Duftakkord aus frischen Noten von Patschuli, Eichenmoos und Moschus wider. Er umhüllt seinen Träger und versieht ihn mit unbeschreiblich männlicher Kühnheit – perfekt für den Helden des Alltags.

ROGUE ONE WOMAN

Der Duft ROGUE ONE WOMAN verkörpert einerseits die Furchtlosigkeit, mit der Jyn gemeinsam mit anderen Anhängern der Rebellen-Allianz gegen die bösen Machenschaften des dunklen Imperiums kämpft und verleiht andererseits, mit einem unwiderstehlichen Duftbouquet aus Jasmin, Orangen Blüten und Tuberose, eine stilvolle Weiblichkeit. Dieser Duft umschmeichelt seine Trägerin mit einer selbstbewussten Aura und macht sie bereit für alltägliche Heldentaten!

Die Düfte sind ab November 2016 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim 40 ml Flakon bei € 17,99 und beim 60 ml Flakon bei € 24,99.

(Quelle/Bilder: REICHERT+ COMMUNICATIONS GmbH)