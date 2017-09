THOMAS SABO: Neuer Duft Eau de Karma Happiness

In unserem hektischen Alltag ist die Sehnsucht nach Entschleunigung und innerer Einkehr groß. Fernöstliche Lebensphilosophien, Yoga oder Meditation schenken uns diese Auszeiten, aus denen wir Kraft, Energie, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden schöpfen. Dieser Philosophie hat THOMAS SABO 2014 mit Einführung der Karma Beads eine einzigartige Kollektion gewidmet. Die meisterhaft gestalteten Karma Beads sind mit unterschiedlichen positiven Eigenschaften aufgeladen und lassen sich so zu einem ganz persönlichen, kunstvollen Unikat zusammenfügen.

Spray a little happiness: Der neue THOMAS SABO Duft Eau de Karma Happiness macht diese Lebenseinstellung erlebbar, gebündelt in einem puristischen und frisch-energetisierenden Duft, der Klarheit und wertvolle Kraft spendet. Harmonie, innere Balance und Zuversicht – Eau de Karma Happiness hüllt die Trägerin in ein faszinierendes Dufterlebnis. Such a good Karma – such a happy life!

THE DESIGN

Such a good Karma

Die harmonische Gestaltung des Flakons bietet einen Anblick erfüllender Ruhe und dynamischer Kraft – wie die ersten goldenen Sonnenstrahlen, die den transparenten Horizont durchbrechen. Sie ebnen den Weg zur eigenen inneren Mitte, aus der sich neue Energie schöpfen lässt. Im Zusammenspiel mit dem puristisch designten Flakon zieht der edle goldene Verschluss in Form eines aufwendig gestalteten Om-Beads alle Blicke auf sich. Neben der kostbaren Duftkomposition enthält der Flakon einen echten, facettierten Milchquarz – eine Reminiszenz an die Karma Beads! Bekannt als harmonisierender Heilstein soll der Milchquarz seine positiven Eigenschaften über den Duft an die Trägerin weitergeben. Spray a little happiness.

THE FRAGRANCE

TOP

Vibrant Energy

Die Kopfnote aus einem sprudelnd-energetisierenden Cocktail aus Bergamotte, Grapefruit und Mandarine wird getragen von belebenden Grünteenoten und spendet frische Energie.

HEART

Perfect Balance

Kostbare Rosenessenzen, Neroli und Pfirsich betonen die feminine Seite des Duftes und wirken anmutig und elegant in der Herznote.

FOND

Calming Base

Warme Amber-, Moschus- und Zedernholznoten erden den Duft im Fond. Die samtig-warmen Noten schmeicheln den Sinnen und vermitteln ein Gefühl von Ruhe, Ausgeglichenheit und innerer Balance.

THOMAS SABO Eau de Karma Happiness Eau de Parfum 50 ml / 54,95 € UVP

THOMAS SABO Eau de Karma Happiness Eau de Parfum 30 ml / 34,95 € UVP



(Quelle/Bilder: THOMAS SABO GmbH & Co. KG)