Review – COSMETICA meets Hannover

Auf einer Fläche von ca. 11 500 Quadratmetern überzeugten rund 570 ausstellende Firmen und Marken aus den Bereichen Kosmetik, Lashes, Nails, Permanent Make-up, Fußpflege, Wellness und Accessoires vom 02. bis 03. September 2017 mit ihrem breit angelegten Waren- und Dienstleistungsan-gebot die 10.284 Fachbesucher.

Messehighlights waren der Star-Talk mit Valentina Pahde an der Schmink-Lounge und die Schmink-Shows am Meeting Point. So z. B. die neue Show von Malu Wilz zum Thema Schattierungstechnik für das Augen- und Gesichts-Make-up sowie die Vorführung des „Make-up-Rockers“ Patrick Maldinger, der „die moderne Art des Make-up“ einem begeisterten Publikum präsentierte. Beide Top-Visagisten hatten volle Besucherreihen und standen den Zuschauern an-schließend noch für weitere Tipps und Ratschläge persönlich zur Verfügung.

Prinzipiell gehören fundierte Wissensvermittlung, Shows und Wettbewerbe zum Messekonzept des Veranstalters KOSMETIK international Messe GmbH. Insge-samt 33 Vorführungen und Workshops standen den Besuchern an beiden Mes-setagen zur Auswahl.Bei den COSMETICA Workshops lernen die Teilnehmer in kleinen, praxisorientierten Arbeitsgruppen. Die Themen reichten von: Orientali-schen Fadentechnik, Flechttechniken und Hochsteckfrisuren, Dekorative Vin-tage- und 3-D-Designs, Verzaubert von Effektgelen bis hin zum Thema Umgang mit einer speziellen Klebespange.

Fundiert und umfangreich war auch das Kongressprogramm am Aktionspunkt Fuß. Es bot den zahlreichen Fußpflegern und Podologen vor Ort ein aktuelles Spektrum an Vorträgen angefangen von: Modernen Behandlungsstrategien bei Nagelpilz, fachgerechter Instrumentenaufbereitung, therapieresistenten Rhaga-den und Warzen über einer ganzheitlichen Nagelpilzbehandlung bis hin zur Fuß-reflexzonentherapie und der Verpackung als Kriterium für den erfolgreichen Verkauf. Sehr gut frequentiert waren die beiden bepunkteten Fachvorträge von Herrn Dr. Jan Ries und Herrn Dr. Boris Kurosch.

Auf der COSMETICA Hannover ist zudem zum 3. Mal der Startschuss für eine neue Runde des COSMETICA Schul-Award gefallen. Hier fand am Samstag die erste von drei Theorie-Prüfungen statt, in der sich sieben Kosmetikschülerinnen für das große Finale auf der COSMETICA Frankfurt 2018 qualifiziert haben. Un-terstützt wird der renommierte Wettbewerb für den Branchennachwuchs von den Sponsoren Charlotte Meentzen, Ionto-Comed, Janssen Cosmetics, Klapp Cosmetics, Dr. Spiller und dem Medienpartner KOSMETIK international Verlag.

Unter dem Dach des Verband Cosmetic Professional zeigten die Top-Marken: Alex Cosmetic, Dalton Marine Cosmetics, Gertraud Gruber, Dr. Grandel, Inge-burg Praxis-Cosmetic, Janssen Cosmetics, Charlotte Meentzen, Rosa Graf und Sothys ihr vielfältiges Leistungsspektrum. Die Fachbesucher konnten sich von den Experten der professionellen Dienstleistungskosmetik für ihren persönlichen Institutserfolg beraten lassen und auch gleich Oderbestellungen aufgeben. Neu in diesem Jahr, war der „Hautversteher-Bus“ von Reviderm, der, nach Stuttgart und Frankfurt, auch auf der COSMETICA Hannover wieder einen Stopp direkt in der Messehalle eingelegt hat. Hier konnte sich das Fachpublikum über die Behandlungsmethoden und Produkte des Unternehmens informieren.

Eine weitere Premiere auf der COSMETICA Hannover war die Schmink-Lounge. Erstmals konnten sich die Messebesucher hier vom gefragten Make-up-Artisten Ivan Saputera sowie zwei Visagistinnen der Frankfurter Catwalk Make-up Artist School verschönern lassen und sich Tipps aus erster Hand für die eigene Arbeit im Institut geben lassen. Als kleines Dankeschön war eine Spende für den Ver-ein krebskranke Kinder Hannover e. V. willkommen.

Am Sonntagnachmittag erwartete die Fachbesucher noch ein besonderes High-light: Sie erlebten den Star-Talk mit der aus der TV-Serie „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ bekannten Schauspielerin Valentina Pahde, die gut gelaunt und sehr offen von ihrem Schauspieler-Alltag und Ihrem neuen Engagement bei Holiday on Ice berichtete. Zur Freude aller beantwortete Sie Fragen aus dem Publikum, machte Selfies mit den Besuchern und schrieb eifrig Autogramme.

Für das kommende Jahr steht der Messetermin bereits fest: Herzlich willkom-men auf der COSMETICA Hannover heißt es dann vom 15. bis 16. September 2018. Mehr unter www.cosmetica.de

(Quelle/Bilder: Foto Fabry / KOSMETIK international Messe GmbH)