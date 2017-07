ENERGETICS: Coole Looks fürs Workout im Studio oder Zuhause

Trendige Ornamental Prints, Sweatshirt-Style und dynamisches Colour-Blocking bestimmen die ENERGETICS-Looks für Herbst und Winter 2017. Doch schicker Look ist nicht alles: Hoher Stretchanteil und die bewährten ENERGETICS DRY PLUS Fasern garantieren hohe Funktionalität. Die ENERGETICS-Herbst/Winter-Kollektion ist ab sofort exklusiv in INTERSPORT-Fachgeschäften erhältlich. Passend zur neuen Kollektion hat auch die ENERGETICS Fitness-App einen neuen Look bekommen: mehr Übungen, mehr Erklärungen – der Personal Coach, der in jede Trainingstasche passt.

Sportlich und feminin: der ENERGETICS-Trendlook

Für TV-Fitness Coach Mareike Spaleck steht ihr neuer Lieblingslook schon fest – glamouröser Ornamental-Druck kombiniert mit klassischem Sweat-Style: Auf ihrem funktional geschnittenen Tank-Shirt Alkus (24,99 Euro UVP) prangt ein angesagter, großflächiger Ornamental Print. Der lässige Schnitt folgt den weiblichen Körperformen, engt aber nicht ein. DRY PLUS sorgt für hohe Atmungsaktivität und hält die Haut schön trocken. Aufgenommen wird das spektakuläre Print-Muster in der Trainings-Tight Kalona (34,99 Euro UVP): Die schwarze Tight aus 75 Prozent Polyester und 25 Prozent Elasthan schmückt seitlich ein auffälliger Ornamental-Druck, der richtig schöne Beine macht. Die im Sweatshirt-Style gehaltene Jacke Funda (34,99 Euro UVP) in Red Wine kontrastiert effektvoll zu den Ornamental Prints von Shirt und Hose. Die Jacke ist von innen angeraut und fühlt sich deswegen besonders angenehm auf der Haut an. Ein geringer Anteil an Elasthan sorgt für ein Plus an Bewegungsfreiheit. Die Jacke mit durchgehendem Reißverschluss und hohem Stehkragen besitzt eine praktische Kapuze sowie zwei seitliche Reißverschlusstaschen für Schlüssel, Smartphone und andere Wertgegenstände.

Dynamische Farbkombinationen und funktionales Material: ENERGETICS für Männer

Blue Dark trifft auf Navy Dark – dieser Kontrast dominiert den ENERGETICS-Trendlook für Herren: Das coole Colour-Blocking-Design von T-Shirt Martino (19,99 Euro UVP) motiviert mit seiner Dynamik zu neuen Höchstleistungen. Der Schnitt gewährt Bewegungsfreiheit, das DRY PLUS-Material sorgt auch bei viel Action für Atmungsaktivität. Es leitet Feuchtigkeit rasch vom Körper weg. Dadurch wird ein kühles und trockenes Körperklima beim Training bewahrt. Die knielange Sport-Shorts Frazer (24,99 Euro UVP) gibt’s dazu in der exakt passenden Farbzusammenstellung oder in der Kombination Schwarz und Anthrazit. Sie ist leger geschnitten, sodass auch noch eine Tight darunter passt.

ENERGETICS Fitness-App – der Personal Trainer, der immer Zeit hat

Wer sein Training auf ein neues Level bringen möchte, lädt sich die ENERGETICS Fitness-App auf das Smartphone: Über 600 Übungen aus den Bereichen klassisches Krafttraining, Functional Training, Yoga & Pilates oder Übungen zur Erholung sind hinterlegt, geordnet nach drei Levels, von Anfänger bis Profi. Zum Training einfach das Trainingsgerät und den gewünschten Zeitrahmen eingeben. Die App startet ein dazu passendes, zufällig generiertes Workout. So bleibt das Training abwechslungsreich und setzt neue Reize. Die App ist für Android- und iOS-Systeme erhältlich. Weitere Informationen und der Zugang zu den App-Stores unter www.energetics.de/service-support/service/training-app.

Über ENERGETICS

ENERGETICS ist die Fitnessmarke von INTERSPORT, die alles für deine Fitness und dein Wohlbefinden bietet. ENERGETICS begleitet Sportbegeisterte seit 25 Jahren auf dem Weg zu ihren Fitness-Zielen und zu einem besseren Körpergefühl. Die Marke führt für Frauen und Männer abwechslungsreiche Bekleidungskollektionen in den Bereichen Fitness, Yoga und Dance. Außerdem gehört ein umfassendes Angebot an Fitness Groß- und Kleingeräten sowie Zubehör zum Produktsortiment. Ob Crosstrainer, Sportmatte, Gewichte oder Medizinball – ENERGETICS hat die ideale Ausrüstung für das effektive Fitnesstraining zuhause. ENERGETICS gibt es exklusiv im INTERSPORT-Sportfachhandel.

Mehr unter : www.energetics.de

(Quelle/Bilder: ENERGETICS)