Laila Maria Witt: Erfolgreich sein bei Youtube ist harte Arbeit

Erfolgreich in den verschiedenen Social-Media-Kanälen vertreten zu sein ist ein Wunsch den viele Promis aber auch Blogger_Innen und Künstler haben. Tausende Follower fallen einem jedoch nicht einfach zu, sondern man muss sich eine aktive Community hart erarbeiten.

Die deutsche Schauspielerin mit marokkanischen Wurzeln Laila Maria Witt, bekannt aus verschiedenen Fernsehfilmen und als Darstellerin „Gloria“ in der Serie „Verbotene Liebe“, ist ein gutes Beispiel dafür wie ein guter und erfolgreicher Social-Media Start aussehen kann.

Die Mutter von drei Kindern hat vor gut 5 Monaten einen eigenen Youtube Kanal eröffnet um ihren Fans näher zu kommen und zu zeigen, wie so ein Leben einer jungen Schauspielerin aussieht. Hier kann man sehr schön verfolgen wie ein erfolgreicher Kanal aufgebaut wird. Anders als bei Kanälen die schon Jahr online sind ist man hier noch von Anfang an dabei und kann sprichwörtlich zusehen wie ein perfekter Start aussehen kann.

Laila hat zwar schon über 66.000 Follower auf Instagram und fast 20.000 Fans bei Facebook aber trotzdem ist ein neuer Kanal kein Selbstläufer sondern erfordert wieder viel Arbeit und Einsatz. Aktuell haben schon über 3.000 Fans Ihren jungen Youtube Kanal abonniert und Ihre Videos haben in kurzer Zeit teilweise schon fast 60.000 Klicks bekommen.

Die Mischung aus Einblicken in das persönliche Leben und witzigen Challenges kommt an. Die Fans leiden mit wenn man Laila ins Krankenhaus begleitet oder erleben hautnah wie ein Tag am Set abläuft. Diese Clips aus dem persönlichen Leben haben auch die meisten Klicks gesammelt.

Das Leben kann aber nicht immer nur Ernst sein und irgendwann wird es selbst dem härtesten Fan langweilig jemanden zum zehnten Mal am Filmset zu sehen oder schon wieder beim Shoppen zu begleiten. Witzige Videos bei denen sich auch ein Star nicht zu ernst nimmt gehören ebenfalls zu einem erfolgreichen Kanal. Im neusten Video geht es um eine „Alphabet Aerobics Challenge“. Das Video hat alles was ein perfektes YoutTube Video braucht: Eine Tolle Location, schöne Frauen, ein bisschen gewolltes Fremdschämen und vor allem viel zu lachen.

Fazit: Auch eine erfolgreiche Schauspielerin muss für einen erfolgreichen YouTube Kanal von Null anfangen und viel Zeit und Herzblut investieren. Wer Ihren Kanal aufmerksam verfolgt kann jedoch viel lernen und mit Glück selber bald so erfolgreich in die sozialen Netzen vertreten sein.