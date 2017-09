Satisfyer Druckwellen-Vibratoren für ungeahnte Glücksgefühle

Der neue Satisfyer Pro Penguin liegt gut in der Hand. Während der Kopf die Klitoris stimuliert, kann über den ovalen Knopf am Bauch zwischen 11 verschiedenen Programmen gewählt und individuell hoch oder runter gesteuert werden – für sanfte bis intensive Verwöhnmomente zum Dahinschmelzen. Der Satisfyer Pro Penguin Next Generation wurde 2017 mit dem Good Design Selection, dem IF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Neben dem verspielten Design in schwarz-weiß gehört der Satisfyer Pro Penguin zur „Next Generation“ der Satisfyer Pro Druckwellen-Vibratoren. Das bedeutet: ein noch leiseres und angenehmeres Vergnügen sowie eine punktgenaue Intensitätskontrolle durch die neue Plus-/Minus- Taste. Darüber hinaus sind alle Satisfyer Pro Modelle der neuesten Generation wasserdicht (IPX7) und (per USB) schnell wieder aufgeladen.

Satisfyer Pro Penguin Next Generation UVP 79,99 Euro

Satisfyer Pro 2 Next Generation

Von wegen allein ins Bett gehen ist doof. Sich zurücklehnen und auf nichts und nieman(n)den Rücksicht nehmen müssen – herrlich. Mit sich selbst können Frauen tun, worauf sie Lust haben. Doch wenn frau abends zum Soloplay ansetzt, geht es nicht immer nur um Lustgewinn, sondern auch um Entspannung. Ein Orgasmus ist einfach das beste Mittel, um nach einem stressigen Arbeitstag runterzukommen. Den Höhepunkt erreichen die meisten Frauen dabei durch Stimulation ihrer Klitoris. Und hier kommen immer häufiger auch Lovetoys ins Spiel. Die Vibratoren der Marke Satisfyer mit innovativer Druckwellen-Technologie widmen sich gezielt der Klitoris und stimulieren sie vollkommen berührungslos: Wohldosierter Unterdruck in Kombination mit effektiven Pulsationen treiben die Gefühle schnell auf die Spitze – und ermöglichen hinterher einen wunderbar erholsamen Schlaf.

Der Satisfyer Pro 2 Next Generation ist noch präziser, angenehmer und leiser. Über die neue Plus- und Minus-Taste kann die Intensität der Stimulation direkt erhöht wie auch verringert werden – immer sofort und punktgenau. Der etwas weitere und größere Silikonkopf, der die Klitoris umfasst, ist leichter zu händeln und fühlt sich auf der Haut angenehm an. Weiterhin wurde ein schwächeres Licht integriert, so dass der An-/Aus-Knopf weniger leuchtet. Zu guter Letzt erfüllt das Toy seinen sinnlichen Job noch leiser als der Vorgänger. Was will frau mehr!?

„Wir nehmen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen sehr ernst und arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Sexual Wellness-Produkte. So freut es uns besonders, dass wir unseren Kundinnen mit dem Satisfyer Pro 2 Next Generation sehr erregende und zugleich entspannende Glücksmomente verschaffen können“, sagt Jerome Bensimon, Vice President of Sales bei Satisfyer.

Satisfyer Pro 2 Next Generation UVP 89,99 Euro

Satisfyer Pro Deluxe Next Generation

Der elegante Satisfyer Pro Deluxe sorgt auf schier unwiderstehliche Art für Höhenflüge und ist auch optisch ein echtes Highlight. Klein, oval und unauffällig, passt der roségoldene Glücksbringer in jede Handtasche. Auf Wunsch sendet er seine aufregenden Signale im Flüster-Mode aus und kann die Endorphine deshalb überall und in jeder Situation zum Tanzen bringen. Zum Glück ist der Satisfyer Pro Deluxe überhaupt nicht wasserscheu und macht selbst unter der Dusche und in der Wanne die perfekte Welle. Sicher und hygienisch ist dieser Vibrator natürlich auch. Seine Oberfläche und die Innenkammer lassen sich schnell und unkompliziert reinigen. Und wenn er dann nach vielen Stunden müde wird, holen sich seine umweltfreundlichen, wiederaufladbaren Akkus über ein USB-Magnetladekabel schnell wieder neue Power.

Satisfyer Pro Deluxe Next Generation UVP 89,99 Euro

Satisfyer 1 Next Generation

Der Satisfyer 1 wurde für Frauen entwickelt, die nicht nur ihre eigene Landkarte erkunden wollen. Das Must-have für Weltenbummlerinnen im praktischen Handtaschenformat passt in jedes Reisegepäck und entfaltet seine prickelnden Verwöhntalente im Batteriebetrieb – jederzeit und überall. Wasserdicht ist der abenteuerlustige Traveller natürlich auch.

Satisfyer 2 Next Generation

Schicke Hülle, viel dahinter: Der Satisfyer 2 kommt in seinem weiß-roségoldenen Outfit elegant daher. Und seine inneren Werte sind fantastisch. Die Plus- und Minustasten am glänzenden Bedienfeld reagieren prompt und führen elegant durch die elf prickelnden Vibrationsprogramme. Wie der Satisfyer 1 läuft er auf Batteriebetrieb, ist wasserdicht (IPX7) verarbeitet und scheut deshalb kein Feuchtgebiet.

Sämtliche Satisfyer Modelle der nächsten Generation sind seit Mitte August auf www.eis.de erhältlich. Mehr unter www.satisfyer.com.

Bedienung Druckwellen-Vibratoren

Durch kurzes Drücken des Bedienknopfes am Bauch des Produktes schaltet sich das Toy ein. Der Satisfyer wird so auf der niedrigsten Massage-Stufe aktiviert. Anschließend wird die Öffnung auf die freie Klitoris aufgelegt, so dass sie sich innerhalb der Aushöhlung befindet. Das Produkt bedarf dann keiner weiteren Bewegung, wenn der richtige Punkt gefunden ist. Die Vibrationsintensität wird über den ovalen Knopf gesteigert oder verringert. Somit können die Programme nach Belieben hoch oder runter gesteuert werden. Es gibt verschiedene Intensitätsstufen. Die Satisfyer sollten mit Gleitgel verwendet werden.

Also ab ins Bett, liebe Frauen, und entspannt euch! Genießt die Zeit mit euch selbst! Netter Nebeneffekt: Durch Selbstbefriedigung lernen Frauen ihren eigenen Körper immer besser kennen. Sie entdecken, was ihnen gefällt und was sie erregt. Und wenn statt Soloplay doch ein Mann ins Spiel kommt, können sie ihre Wünsche klar kommunizieren – direkt auf den Punkt.

(Quelle/Bilder: Industrie-Contact AG)