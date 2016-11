Weihnachten zum Verlieben: Geschenkideen von My Fashionary

Jedes Jahr die gleiche Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? Schließlich sollen die Augen unter dem Tannenbaum leuchten. Damit das gelingt, hat Beatrix von Winterfeldt-Heuser vom Online-Shop MY FASHIONARY ganz besondere Geschenkboxen mit Unikaten und stark limitierten Präsenten von ausgesuchten Labels und Designern zusammengestellt. Kurz und knapp: Kein Geschenk von der Stange, sondern mit viel Liebe zum Detail ausgewählt und verpackt. Wer es ganz exklusiv mag, verschenkt einen Tag im eigenen „Private Showroom“.

Mit dem „Kuschelset“ beispielsweise wird ein luxuriöses Verwöhnprogramm für kalte Wintertage verschenkt. Das kuschlig-weiche Cashmere Ensemble aus Mütze und Schal lässt jedes Frauenherz höher schlagen. Die fair-produzierten Strickaccessoires des Labels meinfrollein werden in Deutschland hergestellt und sorgen für Wärme in der kalten Jahreszeit. Der Box liegt zudem eine Duftkerze mit Bergamot-Aroma von Linde Tree bei. Handgemacht, frei von künstlichen Aromen und aus 100 Prozent pflanzlicher Brennmaße, spendet sie bis zu 50 Stunden Licht.

Das „Power Pack“ passt allein farblich wunderbar unter den Weihnachtsbaum, bietet eine klare Designsprache mit einer hochwertigen Verarbeitung und sieht in dem Geschenk-Set in Rot und Schwarz einfach elegant aus. Das Portemonnaie von Evelyn Toomistu ist aus reinem Leder gefertigt und überzeugt durch viel Stauraum und seine praktische Form. Passend dazu enthält die Box ein iPad Case von Evelyn Toomistu in einer braun melierten Optik. Der elegante Ledergürtel von Tapodts ist ein echtes Schmuckstück und rundet die Box ab.

Auf Genießer und Genießerinnen von edlen Tropfen wartet der „Wohlfühler“. Mit den drei exklusiven Weinen der deutschen Jungwinzer Pauly, Katharina Wechsler und Uli Metzger, einer Bergamot-Duftkerze und dem Peeling der TimeWise-Serie kann der oder die Beschenkte den Weihnachtsstress endlich hinter sich lassen.

Eine ganz besondere Geschenkidee ist der „Private Showroom“. Denn MY FASHIONARY versteht sich nicht nur als Online-Shop. Wer mag, lässt sich ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires der Designer im privaten Umfeld vorführen und entscheidet dann, welche Teile in den Kleiderschrank wandern. Mit diesem exklusiven Service lassen sich anstrengende Shoppingtouren in überfüllten Innenstädten vermeiden. Im „Private Showroom“ darf sich die Beschenkte nach Belieben ein komplettes Outfit von Kopf bis Fuß kreieren.

Diese und weitere exklusiven Geschenkboxen sind im Online-Shop auf www.my-fashionary.com erhältlich. Alle Produkte können auch einzeln erworben bzw. individuell auf Anfrage zusammengestellt werden.

