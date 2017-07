50 Jahre Dickies Original 874 Work Pant

Erstmals 1967 auf den Markt gebracht hat sich die Dickies Original 874® Work Pant zu der wohl bekanntesten und verbreitetsten Chino der Welt entwickelt. Das 50-jährige Jubiläum der Kulthose feiert das Traditionslabel mit dem Release einer Herbst/Winter 2017 Special Edition.

Dickies steht für Qualität und Funktionalität. Die ultrarobuste und selbst nach der Wäsche knitterfreie Work Pant hat maßgeblich zur Bekanntheit und guten Reputation des US Labels beigetragen. Der strapazierfähige Baumwoll-Twill ist nicht nur äußerst schmutzresistent sondern macht das Bügeln der Hose gänzlich überflüssig. Als Teil der Dickies Life HW 2017 Kollektion erscheint die legendäre 874® in der Special Edition „Brown Duck“. Jedes Exemplar wird mit einem besonderen Jubiläums-Packaging und einem Booklet geliefert, das die Entstehungsgeschichte des Workwear Labels bis hin zur Markteinführung der Original Work Pant beschreibt und illustriert. Neben „Brown Duck“ ist die Baumwoll-Chino in zwölf weiteren Farbvarianten erhältlich.

Die 874® ist längst nicht mehr nur Workwear Ikone sondern hat sich zum Streetwear Must-have entwickelt. Der einst von Skatern in den 90ern etablierte Streetwear Look ist zurück und genießt nicht nur bei Männern Beliebtheit sondern zunehmend auch bei Frauen. Neben der klassischen 874® Arbeiterhose bietet Dickies ein breites Hosenportfolio mit verschiedenen Schnitten. Von Loose über Slim bis hin zu Slim Skinny ist für jeden Geschmack der passende Fit dabei.

Zudem feiert noch ein weiterer Dickies Klassiker sein Comeback: der Bib Overall. Mit seiner gemütlichen Passform ist er besonders beliebt bei den weiblichen Workwear Fans. Die Latzhose gibt es in den Ausführungen „Brown Duck“, „Hickory Stripe“ und „Indigo Blue“.

Die Dickies Life Herbst/Winter 2017 Kollektion ist bei ausgewählten Händlern und unter www.dickieslife.com erhältlich.

Über Dickies

Seit der Gründung 1922 hat sich Dickies® vom Anbieter für Overalls zum weltweit größten inhabergeführten Hersteller von Arbeitskleidung entwickelt. Als Flaggschiff-Marke der Williamson-Dickie Manufacturing Company brachte Dickies® ikonische Styles wie die 874® Work Pant hervor. Heute umfasst das Markenportfolio moderne Bekleidung, Schuhe und Accessoires. In Europa vertreibt das US Label die Dickies Lifestlye EU Kollektion – eine modische Auswahl an Bekleidung und Accessoires mit exklusiven Kooperationen und Designs, die den amerikanischen Wurzeln der Marke stets treu bleiben.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)