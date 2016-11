AMOURÖÖS by HARALD GLÖÖCKLER jetzt bei ADLER

Kurvige Frauen sind lebenslustig, sie sind sexy und sie sagen ‚ja, ich bin schön‘.“ – Dieses Credo des Star-Designers HARALD GLÖÖCKLER bestimmt die neue AMOURÖÖS by HARALD GLÖÖCKLER Kollektion, welche aufregende Looks für große Größen aus der Feder des Couturiers bietet. Die neue Kollektion bietet Damen mit Kurven und Formen sowohl schicke Outfits für den Tag als auch glamouröse Looks für einen unvergesslichen Abend. Edle Materialien, glänzende Strassartworks und künstlerische von HARALD GLÖÖCKLER entworfene Prints verleihen der Kollektion den unverkennbaren einzigartigen Stil des Kreativgenies. Die Kollektion umfasst neben extravaganten Shirts, charmanten Tuniken und schmeichelhaften Hosen auch bodenlange Roben und einen außergewöhnlichen Kaftan.

Deutschlands schillerndster Designer, HARALD GLÖÖCKLER, ist aktuell als Juror der Erfolgssendung von RTL II „Curvy Supermodel“ zu sehen und weiß seit vielen Jahren, welche Schnitte kurvige Frauen besonders umschmeicheln und bringt diese Erfahrung in die stilvollen Kleidungsstücke ein. Fließende Silhouetten und speziell auf die Kurven einer Frau zugeschnittene Formen machen jedes Teil der neuen Kollektion zu einem Lieblingsstück. Die neue AMOURÖÖS® by HARALD GLÖÖCKLER Kollektion wird ihre Trägerin faszinieren und jede Frau in eine Prinzessin verwandeln!

ADLER hat den Plus-Size-Bereich in den letzten Jahren sukzessive erweitert und auch seinen Onlineshop diesbezüglich um einen integrierten Shop-in-Shop ergänzt. Der hohe Stellenwert, den das Thema Plus Size mittlerweile hat und wie die Modebranche darauf reagiert, zeigt sich nicht nur mit dem ersten Plus-Size-Model Ashley Graham auf dem Titel der amerikanischen „Sports Illustrated“, sondern auch in dem deutschen Erfolgsformat „Curvy Supermodel“ auf RTL II.

„Die AMOURÖÖS by HARALD GLÖÖCKLER Kollektion ist eine phantastische Erweiterung unseres bestehenden Große-Größen-Sortiments. Der Start zur festlichen Saison ist ideal, da unsere Kundinnen gerade jetzt gezielt nach edlen und glanzvollen Teilen suchen“, erklärt Lothar Schäfer, Vorstandsvorsitzender der ADLER Modemärkte AG, die Einführung der neuen Kollektion. „Zudem genießt HARALD GLÖÖCKLER bei unseren Kundinnen einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und wird als „Frauenversteher“ sehr geschätzt“, so Lothar Schäfer weiter.

Über Adler Modemärkte

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. ADLER betreibt derzeit 180 Modemärkte, davon 154 in Deutschland, 22 in Österreich, zwei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m² Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre.

(Quelle: PR4YOU / Foto: GLÖÖCKLER)