PrimaDonna Swim SS18: 6 Stylingtipps für den Strand

Im Herbst in die Sonne fliegen hat seine Vorteile: Es sind weniger Touristen unterwegs, die Preise sind interessanter und man findet einen willkommenen Vorwand, um sich jetzt schon mit einem neuen Bikini oder Badeanzug zu verwöhnen! Wie aber finden Sie ein Bademodenset, das zu Ihnen passt? PrimaDonna weiß mit diesen Stylingtipps bestimmt zu helfen.

Streifenmuster sind nicht zufällig ein Bademodenklassiker. Sie lassen bestimmte Körperzonen schlanker oder eben betont femininer wirken. Die Sets aus der PrimaDonna-Serie Pondicherry nutzen das Muster aus blau-weißen, unterschiedlich breiten Streifen zu Ihrem Vorteil. In dieser Anordnung wirken Streifen geradezu luftig und jung. Die Sherry-Serie profitiert ebenfalls vom Streifeneffekt: Hier ist der Bademodenstoff mit einer feinen Streifentextur gefertigt.

Setzten Sie am Strand auf Farbe

Verwenden Sie Farben, die Ihre Schokoladenseite unterstreicht. Pondicherry arbeitet mit einer kontrastierenden roten Biese am Dekolleté und an der Taille, die eine feminine Silhouette extra betont. Dunklere Farben wie das elegante Khaki von Sherry wirken optisch reduzierend. Mit dunkelblauen Marinefarben oder einem sommerlichen Bordeauxrot – wie die tolle Farbe von Cocktail – liegen Sie farblich immer richtig. Darüber hinaus sind solche Töne sanfter als Schwarz, was bei helleren Hauttypen harmonischer aussieht.

Ein Modell und viele Funktionen

Ein Bikini-Oberteil mit perfektem Sitz, bei dem keine weißen Streifen übrigbleiben? Oder ein Badeanzug, in dem Sie bequem schwimmen und sonnenbaden können? Wählen Sie ein Modell, das vielseitig ist: Ein Oberteil, bei dem Sie die Träger oder Zierbändchen entfernen können, einen Badeanzug bei dem Sie die Höhe des Beinausschnitts selbst regeln mit den Schnüren, oder einen Slip, bei dem Sie die Bändchen selber einstellen. Superpraktisch!

Tipp: Die Bandeau-Bikini-Oberteile mit abnehmbaren Trägern von Sherry und Pondicherry oder der Hüftslip mit verstellbaren Bändchen aus der Serie Cocktail.

Auf jeden Fall: die richtige Größe

Sich richtig entspannen geht natürlich nur, wenn der Bikini oder Badeanzug perfekt sitzen. Finger weg also von Swimwear, die nicht hundertprozentig passt. Prüfen Sie, ob Ihr Busen gut unterstützt wird, ob der obere Cuprand sich an den Busen anschmiegt und ob Nähte und Träger nirgends zwicken. Im Zweifelsfall bitten Sie eine Lingeriestylingfachfrau um Rat.

Spielen Sie mit Accessoires

Schnell etwas überziehen, um ein Getränk an der Bar zu holen? Mit einem farbenfrohen Kaftan oder schönen Jumpsuit sind Sie in Windeseile nicht nur gekleidet, sondern sehen einfach fabulous aus! Accessoires, u. a. Pareos und Strandkleider muntern Ihren Strandlook farblich auf und bringen Abwechslung.

Shapewear am Pool

Sie möchten einen kleinen Bauch lieber bedecken? Probieren Sie einen Tankini, der locker fällt oder kombinieren Sie ein Bikini-Oberteil mit einem höher sitzenden Höschen. Ebenfalls empfehlenswert: ein Badeanzug, der die Taille und die Bauchzone strafft.

Tipp: Der Tankini mit Raffungen oder der figurformende Badeanzug mit elegantem Drapee aus der Serie Cocktail; der figurformende Badeanzug aus der Serie Sherry.

(Quelle/Bilder: PRIMADONNA)