Fashion Week New York: Fenty x Puma by Rihanna

Rihanna kehrt mit einer dominierenden Kraft zur New York Fashion Week zurück und stellt ihre jüngste Kollektion vor einer atemberaubenden Kulisse in Form von Dünen aus rosa Sand und Motocross-Fahrern in der Luft vor. Zeuge dieser Kunst ist ein kühnes, globales Mode-Publikum, das eine Kollektion sehen darf, die den Strand mit dem Motorsport verbindet. Fenty x Puma schlägt Wellen und verschmilzt Luxus und Sport in einer Weise, wie es nur Rihanna und PUMA können. „Diese Kollektion ist eine Mischung aus zwei Welten: Motocross und Surfen. Es war eine Herausforderung, sie zusammenzubringen, aber es endete mit der perfekten Kombination“, erklärt die R&B- und Pop-Sängerin stolz.

Getreu der Fenty x Puma DNA spielt Rihanna weiterhin mit geschlechts-spezifischen Silhouetten und überdimensionierten Formen, die mit sexy Bodycon-Stilen gepaart werden. Favoriten aus vergangenen Kollektionen werden in aktuellen saisonalen Stoffen und Farben wiedergegeben: So erscheint der klassische Tracksuit mit einem vom Surfen inspirierten Twist in Form von Neon-Schnürungen an den Seiten. Beherzt greift Rihanna dabei auch zur Farbe: Cherry Tomato, Bae und Evening Blue geben den Ton an.

Zum ersten Mal stellt die Künstlerin Bademode in Form von enganliegenden Monokinis und Bikins vor, die sich nicht nur als Streetwear eignet, sondern auch auf der nächsten Pool Party zum Hingucker wird.

Mit einer Hommage an die Motorsport-Vergangenheit der Marke PUMA vereint Rihanna gekonnt den Rennsport mit dem Runway, was sich in technischen Materialien wie Leichtleder, Nylon oder Air-Tech-Mesh widerspiegelt. Sexy Sandalen, Espandrille Slip-ons und Schnürschuhe zieren den Fuß. Klassische Baseball Caps, eine Reihe von Rucksäcken und eine riesige Bum Bag runden die Kollektion ab.

(Text: beautypress / Fenty Rihanna x Puma New York / Fotos: Fenty Rihanna x Puma New York)