FOUR FLAVOR BERLIN mit neuer Website

Das Kleiderlabel FOUR FLAVOR BERLIN lanciert am 03. November seine neue Website im Responsive Design und stellt damit seinen Kunden ein besonderes Rund-um-die-Uhr-Shoppingerlebnis mit vielen neuen Features zur Verfügung: Ab sofort kann die Kundin mithilfe des eigens für den Online-Shop kreierten Figurberaters in nur 5 Schritten ihren Figurtyp herausfinden und somit das passende Kleid noch schneller für sich entdecken.

Das Label FOUR FLAVOR BERLIN wurde 2008 von den Berliner Schwestern Denise Kramer und Kathrin Schulte gegründet. In ihrem Onlineshop präsentiert das Designerduo in jeder Saison -ergänzend zu Ihrer Basic-Linie – 50 neue Kleider. Die Modelle der Basic-Linie „CLASSIC“ werden in aktuellen Farben je Saison und in bis zu 3 verschiedenen Längen angeboten. Die mit viel Liebe zum Detail kreierten Kleider liegen im Verkauf zwischen 100 bis 350 Euro. Die Marke steht für Kleider, die auf 4 verschiedene Figurtypen basieren: Schleife (X), Stecknadel (I), Fingerhut (A) und Perle (O).

Mit der Lancierung der neuen Website setzt FOUR FLAVOR BERLIN bewusst auch auf ein neues Design – strukturierter und nutzerfreundlicher, aber auch feminin und stilvoll: „Kunden sollen schnell und unkompliziert das richtige Kleid für ihren Figurtyp finden. Dafür haben wir einen Figurberater entwickelt und neue Funktionalitäten eingebaut“, so Kathrin Schulte. In nur 5 Schritten kann die Kundin mithilfe des neuen Beraters ihren eigenen Figurtyp ermitteln. Nach dessen Bestimmung erhält sie eine vielfältige Auswahl an passenden Kleidern, die ihre Vorzüge gekonnt in Szene setzen. Für die Nutzerin wird daraufhin quartalsweise eine für sie entsprechende Kleiderauswahl zusammengestellt. Ergänzt wird das Tool der Figurberatung mit der Rubrik „Styling-Tipps“, bei der die Kundin individuelle Styling-Vorschläge von dem Kreativ-Team erhält.

Zudem wurde der Online-Shop unter Usability-Aspekten optimiert, so stellt die neu gestaltete Startseite mehrere Einstiegsmöglichkeiten in relevante Trends und Produktwelten zur Verfügung. Einen echten Mehrwert bietet die neu eingerichtete Schnellansicht. Auf einen Blick findet die Kundin alle für sie relevanten Informationen: ein größeres Bild ihrer Auswahl, die verfügbaren Farben und Größen sowie eine kurze Produktbeschreibung – so werden ihr zusätzliche Klicks erspart.

Mit dem Relaunch der Website präsentiert das Unternehmen auch ein neues Corporate Design inklusive Logo und Claim: „Love in a Dress“ – damit sich die Kundin noch besser mit dem Label identifizieren kann. „FOUR FLAVOR BERLIN ist ein innovatives Unternehmen mit einem hohen Anspruch an Serviceleistung. Wir möchten unseren Kundinnen weiterhin so nah wie möglich sein und sie bei ihrem Shoppingerlebnis begleiten“, erklärt Denise Kramer. Darüber hinaus wird der Online-Shop 2017 um einen Blog rund um das Thema „Kleider von Frauen für Frauen“ ergänzt, in dem nicht nur Do´s und Dont´s verraten werden, sondern die Kundin auch das Team hinter dem Label näher kennenlernt. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Ausland wird die Ansicht auch in Englisch verfügbar sein. Weiterhin werden treue Kundinnen für ihre Einkäufe mit einem Bonus-Programm belohnt. Auch B2B-Kunden profitieren ab Juni 2017 von den Neuerungen der Website, so können diese in einem eigens angelegten B2B-Online-Shop Klassiker direkt ohne zusätzlichen Aufwand nachbestellen.

Dank der Kombination aus hochwertigem Design, der Liebe zum Detail, einer optimierten Passform und einem fairen Preis, schafft FOUR FLAVOR BERLIN mit seinem neuen Online-Shop www.fourflavor.de ein individuelles Einkaufserlebnis für die moderne Frau von heute.

(Quelle/Bilder: R+ COMMUNICATIONS)