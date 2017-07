Kim Hnizdo präsentiert für Lexus 3D-Mode in Düsseldorf

Düsseldorf verwandelte sich am Wochenende erneut in einen Treffpunkt der internationalen Modeszene: Rund 5.000 Besucher strömten zu den acht Shows der mittlerweile achten Platform Fashion (21. bis 23. Juli 2017), an der rund 30 Labels aus der ganzen Welt teilnahmen. Nicht fehlen durfte Lexus: Die japanische Premium-Marke begleitete das Event nicht nur zum vierten Mal als Premiumpartner, sondern zeigte erneut auch eine eigene Modenschau. GNTM-Gewinnerin 2016 Kim Hnizdo und GNTM-Kandidatin Lynn Petertonkoker aus der Staffel 2016 präsentierten erstmalig tragbare Mode aus dem 3D-Drucker.

Nach der erfolgreichen Premiere 2016 präsentierte Lexus gemeinsam mit dem Lifestyle-Spezialisten Voxelworld einmal mehr außergewöhnliche Mode aus dem 3D-Drucker: Die Designerstücke aus Europa, Asien und den USA überraschten durch Form und Funktionalität. Für die Show hatte die Premium-Marke gemeinsam mit dem Lexus Forum Düsseldorf, Voxelworld und PicturePeople eigens einen Modelcontest ins Leben gerufen: Eine fachkundige Jury aus Designern, Bloggern und Vertretern einzelner beteiligter Unternehmen wählte aus über 150 Bewerbern gleich zwei Gewinner, die die 3D-Fashion vorführen durften.

„Lexus sieht sowohl im 3D-Fashionprint als auch in der Lifestyle-Welt von Voxelworld sehr viele Verbindungen zu den innovativen Technologien und dem mutigen Design der eigenen Marke“, erläutert Heiko Twellmann, General Manager Lexus Deutschland. „Wir möchten uns als ständig entwickelnder Pionier vom Massenmarkt abheben und eine Nische besetzen, in der wunderschönes Design, der Einsatz innovativer Rohstoffe sowie absolute Präzision wertgeschätzt werden.“

Neben der eigenen Show übernahm Lexus als Premiumpartner des Fashion-Wochenendes erneut den Shuttle-Service: In den ebenso komfortablen wie effizienten Lexus Fahrzeugen wurden Designer und prominente Besucher zu den verschiedenen Shows gebracht.

(Quelle: agentur05 GmbH / Bilder: Getty Images for Platform Fashion)