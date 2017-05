„Klamotten, Mucke, Kunst und Bier“ – Weiberkram Termine Juni 2017

Weit entfernt von Ramsch, Neuware und Wühlboxen werden an hunderten von bunten Ständen hochwertige Second-Hand-Mode und ausgefallene Vintage-Teile präsentiert. Und das auch noch ohne frühes Aufstehen! Ein Ausflug zum Weiberkram ist also die ideale Beschäftigung für das Wochenende. Ob mit Mama, Schwester, bester Freundin oder gleich der ganzen Mädels-Gang: hier findet jede etwas! Für die passenden Beats zur Schnäppchenjagd sorgen DJs mit ausgewählten Sets – von elektronischem Chill-Out über Hip Hop bis hin zu Soul-Klassikern.

Trödel auf dem Bauhaus-Parkplatz oder in tristen Mehrzweckhallen? Zu einem richtigen Weiberkram gehört auch die passenden Location. Beim Weiberkram wird in restaurierte Industriehallen mit Geschichte oder coolen Kreativquartiere geshoppt. Im Sommer auch sehr gerne draußen! Neben Spaß an Mode steht für uns aber auch der Gedanke an Nachhaltigkeit an erster Stelle. Immer mehr Kleidung wird billig und menschenunwürdig produziert und dann viel zu schnell weggeworfen.

Seit 2010 ist der Weiberkram Mädelsflohmarkt an über 17 Standorten vertreten. Auch in Holland können die niederländischen Fashioniastas beim „Wijvenkraam“ shoppen. Beim Plus Size-Weiberkram wird zum Beispiel gezeigt, dass coole Mode keine Kleidergröße kennt. Auf dem Designerkram gibt es Selbstgemachtes und schöne Kleinigkeiten, auf dem Kinderkram Kindermode und alles andere für die Kleinen und beim Trödelkram finden auch die Jungs das eine oder andere neue Teil.

Termine für den Juni 2017



11.06 Neuss „Plus Size“

Ihr habt keine Lust auf absurde Schönheitsstandards, Bodyshaming und Magerwahn? Wir auch nicht! Deshalb zeigen wir zusammen, dass coole und stylische Mode keine Kleidergröße kennt. Nach dem großen Erfolg unserer letzten Plus-Size Weiberkrams kommen wir wieder. Das Gare du Neuss – unsere Location im Industriechic – wird zu DEM Treffpunkt für Trendsetterinnen in großen Größen. Tauscht euch mit anderen Mädels aus und lasst euch inspirieren! Wir haben wie immer ausgefallene Vintage-Teile und hochwertige Second-Hand-Mode für euch. Und das in Hülle und auch Fülle! In entspannter Atmosphäre shoppen, XL-Schnäppchen jagen und stöbern – klingt super, oder? Natürlich könnt ihr bei uns mit einem eigenen Stand auch selbst verkaufen. Alles ab Größe 40/42 ist beim Plus-Size Weiberkram erlaubt und zwar ohne Grenze nach oben! Unser Motto ist: Beauty comes in all shapes and sizes! Worauf wartet ihr also noch? Macht euch zusammen mit anderen Plus-Size Fashionistas auf zum Weiberkram!

Date: Sonntag, 11. Juni 2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Gare du Neuss, Karl Arnoldstr. 3-5, 41462 Neuss

Eintritt: 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

11.06 Dorsten

Ihr habt’s drauf, Dorsten! Mit unserem Weiberkram im April sind wir zusammen in den Fashion-Frühling gestartet. Jetzt könnt ihr bei uns euer neues Sommer-Outfit finden. Wir warnen euch aber schon mal vor: bei so vielen schönen Ständen wird die Auswahl euch sehr schwer fallen. Deswegen empfehlen wir euch, eure Mama, Schwester, beste Freundin oder gleich die ganze Mädelstruppe als Shoppingbegleitung mitzunehmen. Zusammen lässt es sich nämlich viel besser Schnäppchen jagen! Und für angenehme Pausen beim Shopping-Marathon sorgen wir auch. Beim Weiberkram könnt ihr auch leckeres Streetfood probieren und euch bei Drinks zu angesagter Musik entspannen. Unsere Location in Dorsten ist übrigens ein restauriertes Bergwerk, denn wir wissen: in Retro-Atmosphäre lassen sich Vintage-Juwelen doch gleich viel besser verkaufen. Wenn euer Kleiderschrank also am Platzen ist, dann macht doch andere Fashionistas aus Dorsten glücklich! Aber egal ob ihr verkauft oder shoppt – wir versprechen euch: das wird ein super Nachmittag!

Date: Sonntag 11. Juni 2017, 11- 17 Uhr

Adresse: CreativQuartier, Fürst-Leopold-Platz 1-8, 46284 Dorsten

Eintritt: 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

11.06 Köln Kinderkram – Alles rund ums Kind!

Am 11. Juni dreht sich in Köln alles um den Nachwuchs! Der erste Kinderkram in Köln wird zu einer großen Open-Air-Spielwiese für Kinder, Eltern und alle, die es noch werden wollen. Hier können Mamas und Papas vorgeliebte & selbstgemachte Kinderkleidung und praktische Dinge, etwa Kinderwägen oder Laufställe kaufen. Außerdem gibt es Umstandsmode, wertvolle Infos rund ums Kind, Spielzeug und lustige Kleinigkeiten. Unser weitläufiges Gelände in Köln eignet sich perfekt für einen Sonntagsausflug ins Herz von Ehrenfeld. Der Kinderkram ist nämlich weit mehr als nur ein Flohmarkt für Kids – er ist auch ein Treffpunkt für werdende Mütter und Eltern. Hier darf nicht nur nach Herzenslust für klein und groß gestöbert, sondern auch in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und sommerlichen Snacks geplaudert und gechillt werden, während die Kleinen in der Kinderecke zu Bastelhochtouren auflaufen, eine schicke Gesichtsbemalung oder einen neuen Haarschnitt verpasst bekomen. Unsere glamouröse Kinderdisco wird kleine und grosse Tänzer in ihren Bann ziehen und dafür sorgen, dass alle rundum glücklich sind. Weitere schöne Überraschungen warten auf Euch… Ein herrlicher Spaß für die ganze Familie!

Date: Sonntag, 11. Juni 2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Helios 37, Heliosstraße 37, 50825 Köln

Eintritt: 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

25.06 Wuppertal

Der Weiberkram in Wuppertal – etwas ganz Besonderes! 2009 sind wir genau hier als kleines Liebhaberprojekt gestartet. Mittlerweile machen wir unzählige Mädels in ganz Deutschland und Holland glücklich. Aber unserem Geheimrezept bleiben wir treu: ein Haufen shoppingwütiger Frauen trifft in einer coolen Location auf Vintage, Second-Hand und alles andere, was Fashionistas lieben. Seid also dabei, wenn sich am 25. Juni die börse in Wuppertal wieder in ein Shopping-Paradies verwandelt. Lasst euch von den bunten Ständen inspirieren und findet euer ganz persönliches, einzigartiges Sommer-Outfit. Und weil wir wissen, dass Shopping verdammt hungrig macht bieten wir euch auch leckeres Streetfood an, servieren Drinks und lassen unsere DJs angesagte Beats auflegen. Und an alle, die dem Minimalismus-Trend verfallen sind und den Kleiderschrank aufräumen wollen: meldet euch doch einfach für einen eigenen Stand beim Weiberkram! Schnappt euch Deko und ein paar Freundinnen – mit ein bisschen Girlpower lässt es sich doch doppelt so gut verkaufen. Seid dabei beim Weiberkram in Wuppertal – das Original seit 2009!

Date: Sonntag, 25. Juni 2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Die Börse, Wolkenburg 100, 42119 Wuppertal

Eintritt: 3,00€/Kinder bis 12 Jahre frei

25.06 Herford

Gähnende Leere im Kleiderschrank? Nach einem Besuch beim Weiberkram Mädelsflohmarkt sieht das sicher ganz anders aus. Euch erwarten in Herford zahlreiche bunte Stände mit Vintage-Perlen, angesagten Designerteilen oder Second-Hand-Schätzen. Schnappt euch also andere modebegeisterte Mädels um gemeinsam einen schönen Sonntagnachmittag zu verbringen. Und falls ihr eine Pause von der Schnäppchenjagd braucht: wir versorgen euch beim Weiberkram mit leckeren Snacks, Drinks und angesagten Beats. Ihr liebt Mode, aber wollt euch von einigen Kleiderschrankhütern und Fehlkäufen trennen? Dann haben wir auch einen Vorschlag für euch. Mit einem Stand beim Weiberkram können eure Klamotten ganz einfach eine neue Besitzerin finden. So gehen am Ende das Tages alle zufrieden und mit vollem Portmonee – oder vollen Einkaufstaschen nach Hause. Klingt nach ’nem guten Deal, oder?

Date: Sonntag, 25. Juni 2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Alter Güterbahnhof, Bünderstr. 2, 32051 Herford

Eintritt: 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

25.06 Essen

Alle Ruhrpott-Fashionistas- aufgepasst! Nach einem fantastischen Saisonauftakt im April geht es bei uns weiter. Wir hoffen auf bestes Shopping-Wetter wenn es am 25. Juni wieder zum Indoor- und Outdoor Weiberkram nach Essen geht. Wie immer dabei: eine einzigartige Auswahl an Vintage, Second-Hand, besonderen Klamotten und vielen Schuhen und Accessoires. Da schlägt jedes Fashion-Herz höher! Und wem das nicht genug ist: mit leckeren Snacks, kühlen Drinks und Beats bringen wir Beachclub-Atmosphäre mitten in den Pott. Falls ihr also noch eine Idee für den perfekten Sonntagsausflug mit der Girl Gang sucht… jetzt wisst ihr Bescheid! Leeres Portmonee, voller Kleiderschrank? Das können wir im Handumdrehen ändern. Meldet euch für einen Stand bei uns an und dekoriert und verkauft, was das Zeug hält. So könnt ihr für strahlende Augen bei den Essener Mädels und klingelnde Kassen bei euch sorgen. Aber egal, ob ihr vor oder hinter der Verkaufstheke steht: wir freuen uns auf einen ganz besonderen Tag mit euch! Let’s get the party started!

Date: Sonntag, 25.06.2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Schöner Alfred, Frohnhauserstr. 75, 45143 Essen

Eintrittt: 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

25.06 Ludwigshafen

Sommer, Sonne und – Shopping! Seid dabei, wenn sich das Lichtenberger Ufer am Rhein zum ersten Mal in ein riesiges Open-Air-Fashionparadies verwandelt! Der Weiberkram kommt endlich nach Ludwigshafen und bringt alles, mit was sich modebegeisterte Mädels so wünschen: Second-Hand-Schnäppchen, coole Vintageklamotten, unzählige Schuhe und Accessoires. Dazu könnt ihr ausgefallene Snacks probieren und euren Durst mit kalten Drinks löschen. Der perfekte Wochenendausflug für die ganze Girl Gang! Und auch die Kids werden bei uns glücklich: gleichzeitig findet unser Ableger Kinderkram statt. Dort gibt es allerlei Schönes, Praktisches und Niedliches rund ums Kind. Spielzeug, Kinderkleidung, Umstandsmode – was (angehende) Eltern und die Kleinen eben so brauchen.

Ihr habt selbst zu viele Teile im Kleiderschrank? Eure Kinder sind aus ihren Sachen herausgewachsen? Zeigt uns beim Weiberkram, dass ihr die geborene Verkäuferin, Dekorateurin und Fashionista seid! Wir können es kaum erwarten!

Date: Sonntag, 25. Juni 2017, 11 – 17 Uhr

Adresse: Lichtenberger Ufer, Nähe Walzmühle, 67061 Ludwigshafen

Eintritt: 3,00€/ Kinder bis 12 Jahre frei

Noch mehr Weiberkram auf www.weiberkram.org

(Quelle/Bilder: Weiberkram Mädelsflohmarkt)