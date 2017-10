Hautschmeichler für die kalte Jahreszeit mit JOCKEY Cosy Cottage

Der Wintermorgen ist knackig kalt. Eine coole Entschuldigung, sich noch einmal im Bett umzudrehen und den ganzen Tag nicht vor die Tür zu gehen. Im Hintergrund läuft die neueste Soap, doch die junge Frau hat nur Augen für das romantische Städtchen direkt am Lake Michigan, das sie gerade im Internet aufgespürt hat. Die perfekte Location für den nächsten winterlichen Wochenendtrip, auch wenn es dort draußen garantiert kein W-Lan gibt.

Cosy Cottage überzeugt mit hinreißend weiblichen Strickteilen. Ob die JOCKEY-Frau nur gemütlich auf der Couch schmökert oder endlich den angefangenen Schal vom letzten Jahr zu Ende strickt, sie sieht einfach gut aus in dieser Kollektion. Und fühlt sich auch noch richtig wohl darin.

Eine super bequeme Loungewear, die mit verschiedenen Farben spielt – von weichem Korallrot bis zu verwaschenem Hellblau, Stahlblau und Unmengen von zarten Pfirsichtönen. Dazu die passenden T-Shirts. Rosenprints im Antique Style auf schmeichelnden Materialien mit einem Hauch von Spitze oder Seidenband als Verzierung. Freche Streifen und Karomuster peppen Klassiker wie TShirtkleider auf. Dazu passen lässige Ankle Boots und ein breitkrempiger Fedora-Hut. So cool. Und auch in trendigen, gutsitzenden 7/8-Hosen oder in Ankle Pants ist sie in Bruchteilen von Sekunden für den Abendspaziergang gestylt. Gerade noch kriegt sie mit, wie die Sonne rotglühend hinter dem Horizont verschwindet – na gut, dann eben zurück nach Hause ins Cozy Cottage!

Weitere Inspirationen und Styles gibt es auf www.jockey.de.