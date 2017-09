Herbst- und Winterkollektion: PrimaDonna bekennt Farbe

Vor Grün ist kein Entkommen möglich: von Kaki über Hellgrün bis hin zu tropischen Aquanuancen … führt Grün das Farben-Ranking an, sowohl in der Oberbekleidung als in der Lingeriemode. Es gibt immer ein Grün, das zum Teint, zum Look oder zur Saison passt. Der sportliche Moss-Ton aus der Serie Tough Girl erinnert an den hippen Military-Look und schmeichelt jedem Hauttyp. Und der feminine, elegante Submarine-Ton, die neue Deauville-Farbe, profiliert sich als ein edles Grüngrau, das sich sanft von einem natürlichen Teint abhebt.

Warme Rottöne

Die Farbe Rot ist ein Modeklassiker. Das gilt insbesondere für die Lingerie. Im Herbst leuchtet die Farbe warm und dunkel wie Rising Sun, ein feminines Bordeaux. Die Farbe bringt den aparten Stoffmix von Tough Girl (Spitze und Netzstoff) zur Geltung und passt hervorragend zum Winterkolorit in Ihrer Garderobe.

Trendige Blumendesigns

Farbig oder Schwarz-Weiß, bedruckt oder bestickt, klein- oder großformatig… Mit Blumenmuster in der Garderobe (auch in der Lingeriekommode!) schlägt man dem Winterblues ein Schnippchen. Kein Muster, das auf den Laufstegen häufiger zu sehen war. Bei PrimaDonna tauchen Blumen u. a. bei Ray of Light und Mystic Fields auf: Glänzende Blumenstickereien lassen den Teint und den ganzen Look leuchten. Dass Blumen nicht nur als Stickerei in der Lingeriemode punkten, sieht man bei Flower Shadow: Das schwarz-weiße Blumenmuster ist ein Print. Oder wie Blumen auch ohne Spitze auskommen und glatte Lingerie außerordentlich feminin wirken lassen.

Mehr unter primadonna.com oder bei uns im Blog.

(Quelle/Bilder: PrimaDonna)