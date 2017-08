JOCKEY Women startet mit blumigen Looks in den bevorstehenden Herbst

Die Herbstabende werden kürzer und immer kühler. Der erdige Duft von reifen Äpfeln, rubinroten Tomaten und goldfarbenen Astern zieht vom Garten rüber. Der Indian Summer verwandelt das grüne Laub der Wälder allmählich in eine feurige Farbenpracht, die alle verzaubert. Was zieh ich an? Den soften Sweater oder lieber die lässige Übergangsjacke? Am besten nimmt man beides mit und genießt den ländlichen Charme, der sich vor der Haustür entfaltet.

Country Charm zeigt sich mit soften Pink- und Pfirsichfarben, leuchtendem Smaragdgrün und zurückhaltenden erdigen Tönen. Die Kollektion passt damit zu jungen, modebewussten Frauen, die gleichzeitig einen kleinen Touch herzwärmender Nostalgie an sich mögen. An den sonnigen und gleichzeitig kühlen Herbsttagen tragen sie am liebsten Shirts, in denen man nicht schwitzt, wenn die Sonne noch mal mit Power scheint, die aber mit langen Ärmeln vor den kräftigen Windböen schützen, die ganz unverhofft aufkommen. Gut, dass man eben noch die lässigen Jogginghosen übergestreift hat!

Die leichten Stricksachen lassen sich schnell im Rucksack verstauen, wenn man mit Freunden zum spontanen Wochenendtrip zur kleinen Hütte am See aufbricht. Der perfekte Look für den Spaziergang am frühen Morgen oder für das gemeinsame Frühstück am rustikalen Holztisch direkt am Wasser. Muster mit nostalgischen Teerosen oder verspielten Pünktchen trägt die stilsichere Frau frech zu auffallenden Streifen. Alles geht, man muss sich nur trauen. Am späten Abend sitzen alle in Loungewear oder im kuscheligen Nighty am Feuer: Mit einer Tasse heißer Schokolade zwischen den Händen wird eines klar: Dieser Moment jetzt hat alles, was es braucht, um eine perfekte Erinnerung zu werden.

Weitere Inspirationen und Styles gibt es auf www.jockey.de

Über JOCKEY International Inc.

Jockey International, Inc. ist ein privat geführtes, amerikanisches Unternehmen, das 1876 von Samuel T. Cooper gegründet wurde. Heute verkauft Jockey in mehr als 147 Ländern und zählt zu den führenden Herstellern und Vermarktern von Bekleidung auf der ganzen Welt. Auch nach 140 Jahren verpflichten wir uns der Qualität, dem Komfort, der Mode, der Innovation und vor allem unseren erlernten Werten für die wir stehen.

(Quelle/Bilder: SPRECHBLASE Public Relations & Communications)