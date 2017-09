Marie Jo H/W17 steht auf Petrolblau

Die Einführung von Marie Jo, im Jahre 1981, stellt die Lingeriewelt mit ihrem innovativen Design belgischer Signatur auf den Kopf. Die Marke verkörpert erfolgreich diskreten Luxus und erneuernde Lingeriedesigns. Marie Jo spricht selbstbewusste Frauen an, die zugleich elegant und verführerisch erscheinen möchten. Nach dem Motto ‚Created for living and loving‘ möchte Marie Jo jede aktive Frau von heute inspirieren und mit ihrer high-standard-Lingerie verwöhnen, die jeden Tag, Komfort und Ästhetik beschert.