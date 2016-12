Marie Jo Jewell: diskreter Luxus für festliche Anlässe

Created for living and loving ist die Devise des belgischen Lingerielabels Marie Jo. Jewell ist eine Dessous-Serie, die diese Devise mit großer Eleganz und Verführungskunst auf den Punkt bringt, u. a. mit einem in den Linien hinein gewebten Schmuckelement. Eine grafisches Motiv, das Marie Jo mit hochwertiger französischer Spitze aus Calais und Verzierungen aus französischer Seide gestaltet.

In dieser Saison soll Luxus nicht in erster Linie blinken, sondern nach Strich und Faden verwöhnen. Jewell greift diese Tendenz mit einem Triangel-BH aus Spitze und anderen unwiderstehlich luxuriösen Modellen auf. Darunter ein Top mit einem elegant gefertigten Spitzeneinsatz. Darüber hinaus führt die Serie einen angesagten Slip Dress und einen spektakulären Kimono: Beide Kollektionsteile sind luxuriös aus Seide gearbeitet und mit einer Spitzenborte verziert.

In diesen Edeldessous kommt alles zusammen: tragbare Sinnlichkeit, Grazie und die jahrelange Erfahrung eines Lingeriefachhauses. Jewell ist nicht nur das ultimative Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, sondern ebenfalls eine unverzichtbare Partydessous-Serie. Sie ist seit 1. Dezember im Handel.

Über Marie Jo