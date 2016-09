Marie Jo L’Aventure: Winter Kollektion 2016

Sinnlich, selbstsicher, sensibel … In diesen drei Attributen fasst sich die Winterlingeriekollektion von Marie Jo zusammen. Das belgische Dessouslabel strahlt auf diese Weise eine unvergleichlich feminine Eleganz aus. Raffinesse und die perfekte Passform sind integraler Bestandteil dieses Lingeriekonzepts. Inspirationsquelle war u. a. ein Schweizer Bergpanorama mit seinen filigranen Gipfelketten, strahlend in zeitloser Schönheit.

Marie Jo L’Aventure, Minimalistisch und Luxuriös im Mix-&-Match-Trend

Marie Jo L’Aventure bekennt sich in diesem Winter zu einem modernen Mix aus Linienstrukturen, unkomplizierten Modellen und dezenten Verzierungen. Die Herbst- und Winterkollektion 2016-17 von Marie Jo L‘Aventure besticht durch natürlichen Charme und nonchalante Originalität. Ihre Ausstrahlung erreicht ungeahnte Höhen: Ähnlich den Berggipfeln, tiefen Tälern und klaren Seen in der Schweiz … Von einer atemberaubenden Klarheit, aber dafür nicht minder spannend. Minimalistische Stilisierungen und grafische Formen sind aufeinander eingespielt.

Cups, die auf ihre wesentlichen Funktionen zugeschnitten sind. Hochwertige Materialien in Kombination mit affirmativen Streifen und unauffälliger Transparenz aus zartem Pünktchentüll. Mit neuen spannenden Assoziationen erfindet Marie Jo den modernen Luxus in der Lingerie immer wieder neu. An der Basis liegen unkomplizierte, klare Schnitte, verziert mit modischen Blumenprints, gefertigt aus innovativen Stoffen im Boudoirstil. Das Trendthema Colour blocking übernimmt in diesem Herbst und Winter eine Glanzrolle. Die architektonisch inspirierte Farbpalette nennt sich Camaïlleu und umfasst blasse Nuancen aus Puder und Ekrü. Als Kontrapunkt zu diesem Kolorit kommen dunkle italienische Brauntöne ins Spiel.

Lingerie darf sicher gesehen werden. Insbesondere im Winter, wenn Schultern, Hals und Nacken die einzigen sinnlichen Hingucker sind. Das wird in der Mode kreativ ausgenutzt und Marie Jo L’Aventure antwortet dem Trend mit einem bildschönen Triangle-BH-Modell. Der Triangel-Hype hat sogar den klassischen Bügel-BH ergriffen, der als Triangle-Top neu erfunden wurde.

Für Marie Jo L’Aventure sind die Frauen die every day heroes unserer Zeit. Sie möchten Dessous, die cool, clean und easy wirken. Aber auch einen Hauch sexy und verführerisch. Poppy-Verzierungen und dezente Boudoir-Elemente lassen die klaren Lingeriedesigns eben eleganter als andere no-nonsense-Labels erscheinen. In jeder Kollektion kreiert Marie Jo L’Aventure immer wieder überraschende Akzente, ein subtiles Spannungsfeld aus Klasse und Eleganz für zugleich wunderbar praktische Dessous, die jede Figur in Form bringen.

Über Marie Jo L’Aventure

Seit 1997 bietet Marie Jo L’Aventure die passenden Dessous zum Urban Chic: minimalistische Designs, die stets und endlos kombinierbar sind. Mit klaren Schnitten und Linien, die eine diskrete Sinnlichkeit ausstrahlen. Unter dem Motto Created for loving and living kreiert Marie Jo L’Aventure Lingerie, die Frauen jederzeit die geliebte Bewegungsfreiheit und Eleganz schenkt.

(Quelle/Bilder: Marie Jo)