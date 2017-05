Marie Jo Undertones präsentiert die ultimative Sommerfarbe Natur

Undertones, die luxuriöse essentials Lingerielinie von Marie Jo, präsentiert Natur: Ein reines Weiß und damit ein Ton, der zugleich elegant, zeitlos und feminin ist. Undertones Natur besticht mit einem grazilen schlichten Design, das luxuriöse Materialien und raffinierte Verzierungen auf feminine Weise kombiniert. Die luxuriöse Ausstrahlung von Undertones bedarf keines Attributs, sondern verführt völlig diskret. Auch die neue, vierte Farbe der Undertones-Linie erfüllt diesen Anspruch. Undertones fasst das Wesen der Lingerie zusammen: Schlichte Modelle in neutralen Farben, die jedem Hauttyp schmeicheln. Auch die neue Farbe Natur passt perfekt zu dieser Palette.

Mit Natur hat Marie Jo wieder einen Ton gewählt, der zum Teint passt. Als Experte für Lingeriemode und einem Gespür für innovative Trends hat Marie Jo ein Weiß definiert, das allen Hauttypen steht.

Undertones Natur passt zu fünf Modellen, die auf eine bestimmte Figur zugeschnitten sind: für jede Frau also eine perfekte Passform. Die minimalistisch geschnittenen Modelle sind mit sinnlichen Details dekoriert, u. a. feinem Tüll, diskreten Stickereien und senkrechten Nähten. Multifunktionell im Sommer passen die Lingeriesets von Undertones sowohl zum comfy-chic-Style als auch zur transparenten Sportkleidung oder zum viktorianischen Blümchenmuster.

Marie Jo Undertones verbindet innovierenden Komfort, eine solide technische Expertise und ein überaus elegantes, minimalistisches Dessouskonzept. Der belgische Lingeriemodehersteller erfindet ein Konzept aus klaren Schnitten, hi-tech-Materialien und Weiß, der Sommerfarbe schlechthin. Mit einem Hauch Transparenz und stilisiertem Luxus –ganz in Zeichen der Schlichtheit.

Über Marie Jo

Die Einführung von Marie Jo, im Jahre 1981, stellt die Lingeriewelt mit ihrem innovativen Design belgischer Signatur auf den Kopf. Die Marke verkörpert erfolgreich diskreten Luxus und erneuernde Lingeriedesigns. Marie Jo spricht selbstbewusste Frauen an, die zugleich elegant und verführerisch erscheinen möchten. Nach dem Motto ‚Created for living and loving‘ möchte Marie Jo jede aktive Frau von heute inspirieren und mit ihrer high-standard-Lingerie verwöhnen, die jeden Tag, Komfort und Ästhetik beschert.

(Quelle/Bilder: Marie Jo)