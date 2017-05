NEU: PrimaDonna Sport! Komfort beim Sport trotz großer Cupgröße

Ein auspowerndes Training hebt das Selbstbewusstsein. Diese Wirkung haben übrigens auch schöne Dessous. Deswegen bringt PrimaDonna Sport – die Sportlingeriemarke für Frauen mit einer Cupgröße mehr – eine trendy Kollektion Sport-BHs mit Passformexzellenz und modischen Accessoires auf den Markt. Stilvoll und komfortabel: unsere Ansprüche bei der Sportlingerie. Auch Frauen mit femininen Formen finden jetzt die richtige Lingerie, um ihre Kondition zu verbessern. Ready, set, go!

Coole Sport-BHs für große Cups

PrimaDonna Sport: Frauen mit einem großen Cup verlangen nach Passkomfort und Stil, wenn sie sich mit Squash, Joggen oder Stretchen in Form bringen möchten. Dabei soll der BH den Busen gut auffangen und unterstützen. Gut aussehen muss er auch. Dann geht der Sport-BH glatt als Top durch und Sie haben doppelt gewonnen. PrimaDonna präsentiert Sport-BHs mit cooler Sweater-Optik und fluoreszierenden Fertigungen, sportliche Tops aus luftigem Netzgewebe in Blau und Schwarz oder in leuchtend rosafarbenen Kontrasten. Ob mit oder ohne Schaumstoff, die Sportdessous von PrimaDonna sitzen immer perfekt und sind aus weichem Stoff gefertigt.

Mix & Match mit modischen Accessoires

Schicke Sportoutfits sorgen für den richtigen Kick. Bei PrimaDonna kann man seinen Lieblings-Sport-BH mit einer ganzen Reihe Accessoires kombinieren. Zum Beispiel mit einem attraktiven Joga-Outfit, einem kessen Tank-Top oder einer Caprihose, die die Bauchpartie schön strafft. In Sportlingerie von PrimaDonna kommt die Kondition bestimmt!

Über PrimaDonna