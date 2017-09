PrimaDonna AW17: Die Bodys sind back!

Unter einer durchsichtigen Bluse

Welche Lingerie trägt man am besten unter einer feminin transparenten Bluse? Lässt diese Frage Sie auch stets wieder zögern … Probieren Sie einen Body aus. Tipp: Unter transparent dunklen Oberfarben sieht der edle dunkelgrüngraue Submarine-Ton von Deauville richtig schick aus. Unter transparenten hellen Farben empfehlen wir zarte Nude-Töne wie Rose Wood in der Serie Mystic Fields.

Unter hautengen Blusen und Kleidern

Wer Body trägt, bringt seine Figur in einem eng anliegenden Outfit nicht nur schön in Form, sondern fühlt sich – eben deshalb – auch viel selbstsicherer. Mit einem Body verfehlt Sie Ihre Wirkung garantiert nicht! Tipp: Glatt gearbeitet sitzt der Body aus der Serie Mystic Fields haarscharf unter engen Kleidern oder Shirts. In zwei Farbtönen: der helle Rose Wood und der dunkle Fumé.

Verführerische Nachtwäsche

Übrigens haben Bodys mehr als nur Stylingqualitäten. Der reizvolle Mix aus transparenter Stickerei und blickdichtem Stoff, mal großzügig dekolletiert, mal kokett ‚zugeknöpft‘ macht, dass auch Bodys das Zeug zur verführerischen Nachtwäsche haben … Tipp: Ray of Light bringt alle diese Nightwear-Vorzüge mit: transparent gestylte Obercups, raffinierte Stickereien auf dem Vorderteil, durchsichtige Spitze … Unverhohlen sexy gibt sich der Body in Caramba von PrimaDonna Twist, wo der Onesizer in Spitze erscheint.

Body als Trendtop

Für Fashionistas hat sich der Body längst zum trendigen Top gemausert. Klar, eine Spur gewagt, aber mit dem richtigen Styling wirkt der Body-Trend sehr edel. Tipp: Wenn das Styling eher lässig ausfallen soll, tragen Sie einen neutralen Body unter dem edlen Blazer, dazu Rock oder Hose, die hochtailliert geschnitten sind.

(Quelle/Bilder: PrimaDonna)