Morgen auf zum Weiberkram „Plus Size“ Mädelsflohmarkt nach Neuss

Beim Weiberkram wissen wir schon lange, dass coole Klamotten und stylische Outfits keine Sache der Kleidergröße sind. Wir haben keinen Bock auf nervige Schönheitsstandards, absurden Schlankheitswahn und unrealistische Körperbilder. Every body is a good body! Aus diesem Grund haben wir auch den Plus-Size Weiberkram ins Leben gerufen. Hier findet ihr Second-Hand ab Größe 42 – ohne Grenze nach oben. Auf unserem Mädelsflohmarrkt sind alle XXL-Fashionistas dazu eingeladen, gemeinsam auf die Jagd nach ihrem neuen Lieblingsoutfit zu gehen. Lasst euch an vielen, liebevoll geschmückten Ständen inspirieren und habt einen schönen Shopping-Nachmittag.

Mit dem Gare du Neuss ist auch die passende Location für unseren Flohmarkt gesichert: das alte Bahnhofsgebäude bietet die passende Mischung aus industriellem Chic und nostalgischer Retro-Atmopshäre. Besonderes Highlight: das wunderschöne Vintage-Cafe, dazu kommen weitere Stände mit Streetfood-Spezialitäten. Zusätzlich noch Beats auf die Ohren und die Shopping-Party kann losgehen! Oder ihr werdet eure alten Plus-Size Lieblingsteile bei einem eigenen Stand los und bringt die Kasse zum Klingeln! Plus Size, Plus Klamotte, Plus Spaß – wir freuen uns auf euch, Ladies!

Sonntag, 08. Oktober 2017, 11 – 17 Uhr

Gare du Neuss, Karl Arnoldstr. 3-5, 41462 Neuss

Eintritt 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei.

Mehr Termine und Infos unter www.weiberkram.org