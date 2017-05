Must-have: NIKITAs Starward Jacket

Die Starward Jacket ist eines der Highlights der aktuellen Sommerkollektion des Streetwearlabels NIKITA. Mit ihrer langen Passform und der für NIKITA charakteristischen lockeren Silhouette ist sie ein echtes Must-have im Kleiderschrank stylisher Girls.

Nicht nur der Look der Jacke machen sie zum perfekten Begleiter, auch das wasserabweisende Coating ist für das wechselhafte Sommerwetter, das wir gerade haben, ein absoluter Pluspunkt. Zuverlässig hält die Starward Jacket Wind und Nässe ab, so dass auch der nächste Wolkenbruch dem Outfit und der Frisur dank schützender Kapuze nichts anhaben kann. Model Laura Diehm rockt die Starward Jacket im NIKITA Komplettoutfit. Das Kleid Harbor Dress sorgt für einen maritimen Look und sieht in Kombination mit dem zarten Rosa der Jacke feminin aber cool aus.

Neben dem Harbor Dress passen dazu außerdem lässige Tanktops oder coole Jumpsuits!

Auf eu.nikitaclothing.com gibt es dank Storelocator alle Shops, die die coolen Styles von NIKITA im Sortiment haben! #shoplocal

ÜBER NIKITA

Island in den späten 90er Jahren ist die Geburtsstätte von NIKITA, einer Brand, die mit einer kleinen handgefertigten Kollektion für Frauen in einer Männer-dominierten Actionsport-Szene begann und mittlerweile zu einer der beliebtesten Street- und Outerwear-Marken für abenteuerlustige Girls avanciert ist. Die Kombination von einem Boardsport-inspirierten Lifestyle und einem starken Sinn für Design macht NIKITA einzigartig und bringt kreative, offenherzige und aktive Mädchen weltweit zusammen. NIKITAs Streetwear-, Outdoor- und Swimwearkollektionen vereinen Funktion und Style, gemacht von Girls für Girls.

(Quelle/Bilder: Krauts PR)