PrimaDonna Swimwear Kollektionen Sommer 2017

In den Farben der Karibik – Samba

Sonne und Salz auf der Haut, das Säuseln der Wellen in einer tropischen Lagune in Blau und Grün. En vogue an einem tropischen Strand: In der Swimwear-Serie und in den Accessoires von Samba ist der Urlaub filmreif. Wunderbar bequeme Bademodensets mit einem coolen Printmuster in Mineral sehen auf sommerlicher Haut einfach hinreißend aus.

Eleganz und Coolness – Tango

Ein Longline-Bikini in Kombination mit einem Taillenslip trifft nicht nur den Trend (Bikini-Oberteile und BHs im Longline-Stil sind zurzeit total angesagt), sondern deckt auch die Bauchpartie ab. Tango mit Longline-Optik – hier ein edles Retro-Modell – tanzt im klassischen Submarine an oder auch in einem umwerfend starken Rosa: Candy Crush. So wirkt Eleganz aufregend cool!

Blümchenprint mit Pep – Cha-Cha

Kein Mauerblümchen! Für ein Sonnenbad oder einen Strandspaziergang bringt die Bademodenserie Cha-Cha die gewünschte Dosis Pep mit. Ein heiterer Latino-Blumenprint für praktische Modelle und Accessoires. Darunter ein blumengeschmückter Tankini oder auch ein Sommerkleidchen, das sich zudem als Rock entpuppt. Verlockend wie die Tropen.

