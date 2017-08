Gabor Herbst-Winter 2017-2018

Der Schuhhersteller Gabor ist Spezialist für modische Damenschuhe mit hohem Tragekomfort. Die neuen Kollektionen für H/W 2017 umfassen rund 3.000 unterschiedliche Artikel und spiegeln die aktuellen Schuh-Modetrends – ein besonderes Augenmerk legte Gabor auf ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Schuhtypen

Der Sneakerboom wird anhalten und so hat Gabor sein Programm bei sportlichen Schuhen weiter ausgebaut. Noch nie gab es in einer H/W-Kollektion so viel Auswahl wie dieses Jahr. Doch auch weniger sportive Modelle gelangen wieder mehr in den Fokus der Kundinnen. Daher hat Gabor auch viele Neuigkeiten im Straßenschuhbereich anzubieten. Hier bleiben Stiefeletten die wichtigste Warengruppe, eine große Auswahl gibt es aber auch bei Stiefeln mit mittlerer Schafthöhe, im Bereich der Pumps, Loafers und der Ballerinas.

Absätze

Die Absätze bleiben in der Tendenz flach bis mittel-hoch. Ausgestellte Blockabsätze sind im Trend. Manche Sneakers bekommen einige Zentimeter Sprengung durch neue Bodenkonstruktionen und Innenkeile. Bezogene Absätze und Schichtabsätze sind ebenfalls ein starkes Thema.

Materialien

Weiche, softe Obermaterialien sind ein Muss in der Gabor – Kollektion. Man sieht wieder mehr Glattleder, häufig mit einem Metallic-Schimmereffekt. Neu sind aufwändige Samt- und Textilmaterialien oder Filz. Stretchmaterialien sind im Kommen, sei es in Form von Stretchleder, in Filzoptik oder als in Textil.

Schmuck und Applikationen

Reißverschlüsse mit Funktion oder als Dekoelement sind ein wichtiges Thema. Daneben sieht man häufig Nieten. Flechtelemente oder Stickereien betonen den handwerklichen Charakter oder sind bewusster Kontrapunkt bei Sneakers.

Farben

Schwarz ist wieder die wichtigste Farbe. Daneben spielen Grau- und Blautöne sowie Schlammtöne eine große Rolle, außerdem dunkel gehaltene Metallicleder in Bronce oder Altsilber.



Ausstattung

Bei Gabor ist die Palette an komfortablen Ausstattungsmerkmalen vielfältig: Hovercraft-Sohlen, die durch ihre Luftkammern einen besonders weichen Auftritt bieten, kommen bei Stiefeln, Pumps, Ballerinen und College-Typen zum Einsatz. Es gibt sie inzwischen auch mit Plateau. Sacchetto- und Echt-Mokassin-Macharten sorgen für besondere Weichheit und Flexibilität. Pumps mit Flexbrandsohle sorgen für besonders weichen Auftritt und flexibles Abrollen. Schuhe mit dem „Soft Move“ Fußbett sind mit einem Spezialschaum ausgestattet, der den Druck auf die besonders belasteten Stellen an Ferse und Ballen spürbar reduziert. Ein in der Brandsohle integrierter Seitenstabilisator bringt zusätzlichen Komfort. Viele Schuhe, selbst im eleganten Bereich, sind mit herausnehmbarem Fußbett ausgestattet, das den Komfort und die Trittdämpfung nochmals spürbar verbessert.

Passformen

Der Anspruch Gabors ist es, für möglichst jede Frau und jeden Fuß den ideal passenden Schuh anbieten zu können. Daher gibt es Gabor Schuhe in unterschiedlichen Weiten (F / G / H) und auch in Übergrößen bis Größe 11 (46). Eine Besonderheit ist das Passformkonzept „Best-Fitting“. Hier wurde bei der normalen Ballenweite (F) die Auftrittsfläche verbreitert, was für zusätzlichen Raum und mehr Bequemlichkeit im Vorfußbereich sorgt. Bekannt ist Gabor darüber hinaus für sein Schaftweitenkonzept bei Langschaftstiefeln. Frauen mit sehr schlanken Waden finden bei Gabor ebenso gut passende Stiefel wie Frauen mit sportlichen Waden, denn das Angebot reicht von Schmalschaft- bis zu XL-Superweitschaftstiefeln.

Rollingsoft sensitive

Mit einem speziell entwickelten „Natural Running“-Boden kombinieren die seit Jahren erfolgreichen rollingsoft sensitive Schuhe den Vorzug der Abrollsohle mit perfekter Flexibilität: Unabhängig voneinander bewegliche Sohlenelemente geben dem Fuß höchste Bewegungsfreiheit. Rollingsoft sensitive kommen in neuen, sportiven Designs und sind federleicht. Sie verfügen über eine hochwertige Lederinnenausstattung und Wechselfußbetten.

Gabor sport

Die im Frühjahr diesen Jahres erfolgreiche eingeführte Gabor sport Kollektion wurde erweitert. So hat Gabor nicht nur die Farben der Sohlen und der Obermaterialien winterlich abgestimmt, sondern es gibt auch diverse Neuentwicklungen, wie z.B. Trekking-Booties mit Gore Tex Membran. Mit den Linien „Dynamic Technolgy“ und „Anatomic System“ bietet Gabor sport verschiedene Konzepte für unterschiedliche Bedürfnisse.

(Quelle/Bilder: Gabor Shoes AG)