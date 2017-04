Get Long Legs – bis vier Zentimeter größer mit unsichtbaren Keilabsätzen

Endlich ist der Frühling da und wir können unsere Lieblingssneakers wieder tragen, denn sie bleiben auch 2017 weiter im Trend. Selbst Victoria Backham hat ihren High Heels abgeschworen und ist immer häufiger in Sneakers anzutreffen. Das könnte auf die unsichtbaren und verstellbaren Absatz-Einlagen für flache Herren- und Damen-Schuhe des Schweizer Start-ups «Get Long Legs» zurückzuführen sein. Die bequemen Keilabsätze schummeln sofort und Dank des bequemen und rutschfesten TPR-Materials bis zu vier Zentimeter größer.



Denn wer möchte schon den ganzen Tag in High Heels herumlaufen. Ist ja auch, beispielsweise während der kommenden Festival-Saison nicht wirklich praktisch. Die Lösung kommt aus der Schweiz: Das Start-up Get Long Legs hat Absatzschuheinlagen entwickelt, die einen sogar in flachen Schuhen bis zu vier cm größer mogeln.

Get Long Legs liefert eine cool designte Box mit einem Paar Einlagen, die aus drei verstellbaren Keilen bestehen. Die legt man einfach hinten in die Schuhe hinein – und stapelt sie übereinander. Ein Keil macht um 2 cm größer, zwei Keile um 3,2 cm und drei Absdatzkeile gestapelt machen um 4 cm größer. Die 4cm-Variante funktioniert besonders gut bei Sneakers mit hohem Schaft oder Boots. Sie sind total unsichtbar, rutschfest und zudem noch bequem!

Die mehrstufige Absatz-Einlage kann in drei verschiedenen Höhen angewendet werden, je nach Bedürfnis oder Schuh-Form, und verhilft so bis zu 4 cm mehr Körpergröße, damit ist ein neues Selbstwertgefühl garantiert. Längere Beine, die optisch schlanker wirken, bessere Haltung, besseres Selbstbewusstsein.

Die keilförmige Einlage bietet höchsten Komfort dank weichem und rutschfesten TPR-Material. TPR ist eine Kombination aus Kautschuk und thermo-plastischen Kunstoffen die sich durch höchste Reissfestigkeit & Formstabilität auszeichnet, geruchsneutral ist und keine Weichmacher enthält. Dieser Werkstoff wird auch oft in der Lebensmittel-Industrie verwendet. TPR ist zyklierbar, langlebig und ungiftig.

Die unsichtbaren, glamourösen Innen-Absätze werden auch von Stylisten aus Paris, New York und Mailand verwendet. Endlich sehen damit die Beine auch in flachen Schuhen länger und optisch schlanker aus. Die Get Long Legs®-Absatzeinlage garantiert höchsten Komfort für die Füsse. Sie ist weich, rutschfest, ultimativ-flexibel und hat eine hohe Dehnbarkeit.

Ordentlich verstaut im dazu gelieferten Reisebeutel sind die Unisex-Einlagen auch perfekt für Reisen und Weekend-Trips geeignet. Für Sie und Ihn. One Size. CHF 29.90 (27 Euro). Zu bestellen unter: www.getlonglegs.com

(Quelle/Bilder: SPApress)