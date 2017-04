KEEN Kollektion „Modern Outdoor“ F/S 2017

KEEN hat seine für ihre Langlebigkeit, ihren hohen Komfort und starke Performance bestens bekannte Kollektion von in Europa gefertigten Premium-Outdoorschuhen für die Saison FS 2017 weiter ausgebaut. Sorgfältig verarbeitete, hochwertige Materialien, erstklassige Konstruktionen und ausgereifte Technologien sind in den neuen Modellen der European Made Kollektion integriert.

Mit viel Charisma und europäischem Flair präsentiert sich der Galleo Mid WP, ein meisterhaft gefertigter Wanderstiefel für Damen und Herren aus hochwertigem Nubukleder mit wasserdichter, atmungsaktiver KEEN.Dry-Membran. Eine ausgiebige Forschungs- und Entwicklungsarbeit steckt in diesem Boot für den modernen Outdoor-Abenteurer. Seine Qualitätsmerkmale sind ein super Komfort, ein durchdachter Aufbau, hohe Funktionalität und ein traditioneller Hiker-Look. Der für ausgedehnte Wanderungen und Rucksacktouren konzipierte Galleo verfügt über eine direkt angespritzte PU-Mittelsohle, die ein hohes Maß an Flexibilität und Dämpfung bietet.

Der klassische Derby-Schaft hat eine offene Schnürung, die passgenau justierbar durch robuste Metallösen läuft, ebenso wie eine zusätzliche Heel-Lock-Schnürung für einen perfekten Fersenhalt. Der Midcut-Schaft ist für ein Plus an Komfort und Schutz mit einem schlanken Kragen ausgestattet. Für Unterstützung und Stabilität auf unterschiedlichen Böden sorgt eine integrierte Stabilisierungsplatte. Ein anatomisch geformtes EVA-Fußbett mit eingebautem PU-Fersenkissen bietet den von KEENs European Made Kollektion bekannt hohen Komfort und beste Dämpfung. Hohe Abriebfestigkeit, eine prima Bodenhaftung und beste Griffigkeit liefert die Zweizonen-Gummilaufsohle. (UVP 179,95 Euro)

Weitere Informationen: www.keenfootwear.com

Über KEEN

KEEN ist eine wertegeleitete, privat geführte Outdoor-Schuhmarke aus Portland, Oregon (USA). Die Mission des Unternehmens ist es, auf verantwortungsbewusste Weise originelle und vielseitige Produkte zu kreieren, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen und die Menschen dazu inspirieren nach draußen zu gehen. Mit der Vorstellung ihrer Newport-Sandale entfachte die 2003 gegründete Marke nicht nur eine Revolution in der Schuhindustrie, sondern führte damit auch erstmals ihr Konzept von hybriden Schuhen in den Markt ein. Das war der erste Schritt auf einem Weg, den KEEN mit stetigen Produktinnovationen bis heute geht. Ziel von KEEN ist es, nach den selbst gesetzten Werten zu leben – von der Produktion bis hin zum unternehmerischen Handeln. KEEN möchte Gemeinschaften und Einzelpersonen dazu ermuntern, Orte, an denen Menschen arbeiten und ihre Freizeit verbringen, zu beschützen und zu bewahren. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind leidenschaftlich bestrebt, ein erfülltes Leben zu führen, hinterfragen den Status quo, wollen Gutes tun, anderen etwas zurückgeben und sie inspirieren.

