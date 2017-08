KEEN TrailFit Kollektion Herbst/Winter 2017

Mit der Anfang 2017 eingeführten Terradora-Kollektion für Damen konnte KEEN auf Anhieb einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Ihr besonderes Design und die hervorragende Performance haben neue Impulse gesetzt und markierten den Beginn einer neuen Bewegung, die KEEN TrailFit (#TrailFit) nennt. Damit ist gemeint, dass sich jeder Weg oder Pfad in den Bergen oder mitten in der Stadt als Fitness-Trail nutzen lässt, um unter freiem Himmel etwas für die eigene Fitness zu tun. Um das ganzjährig zu ermöglichen, hat KEEN die Terradora-Kollektion um neue Styles erweitert. Mit ihnen kann Frau jetzt unabhängig von Wetter und Jahreszeit auf dem Trail fit bleiben.

Alle Modelle haben eines gemeinsam: Als Ergebnis eines umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprozesses sind sie sorgfältig auf die Biomechanik von Frauen abgestimmt worden. So bietet eine geringere hintere Schafthöhe mehr Bewegungsfreiheit und zusätzliche Polsterkissen schützen die empfindliche Achillessehne. Der dadurch erzielte erstaunliche Tragekomfort wird schon beim ersten Hineinschlüpfen spürbar. Ebenfalls die spezifische Frauenfußanatomie berücksichtigend, ist der Ristbereich schmaler gestaltet, so dass der bis zur Ferse schmal konstruierte Leisten für ein Mehr an Halt und Stabilität auf Bergpfaden oder im Asphaltdschungel sorgt. Besonders auf steilen Anstiegen oder beim Abwärtsgehen. Egal für welches Modell sich Frau entscheidet, alle bieten eine unglaublich gute, enganliegende Passform und zugleich unendliche Bewegungsfreiheit, eine hohe Reaktionsfähigkeit und hervorragende Dämpfung.

Mit einem kompromisslosen Augenmerk auf Tragekomfort, Passform und Performance präsentiert sich der Terradora Leather WP als Low- (UVP 139,95 Euro) oder Midcut-Variante (UVP 149,95 Euro). Dieser dynamische Hiker kombiniert hohe Leistungsstärke mit einem Sinn für das tägliche urbane Abenteuer. Sein Obermaterial besteht aus einem edlen, samtartigen und wasserabweisenden Nubukleder, das den Fuß eng umschließt und dennoch flexibel genug ist, um alle Bewegungen mitzumachen. Um den Fuß selbst bei rauen Wetterkonditionen und schnellem Tempo trocken und frisch zu halten, ist der Schuh mit der wasserdichten, atmungsaktiven KEEN.Dry-Membran ausgestattet. Eine leichte EVA-Mittelsohle, deren Dämpfungseigenschaften speziell auf die Bedürfnisse von Frauenfüßen ausgerichtet wurden, sorgt für einen federleichten Gang und eine hohe Energierückführung. Der geformte Schaftabschluss und das Fußbett aus doppelt verdichtetem PU-Schaum sind Garanten für höchsten Tragekomfort, schützen den Fuß und vermitteln zugleich ein Gefühl von absoluter Freiheit draußen. Damit ein nahtloser Übergang von Stadt- zu Wanderwegen problemlos gelingt, wurde der Terradora Leather WP mit einer griffigen, neuen All-Terrain-Gummilaufsohle ausgestattet. Sie hat 4 mm starke, multidirektionale Stollen, die eine hervorragende Bodenhaftung gewährleisten. Dieser vielseitige Allrounder, der so konstruiert wurde, dass er auf einer Vielzahl von Untergründen eingesetzt werden kann, liefert einen sicheren Grip und lässt Frau vertrauensvoll auftreten.

Schlank, leicht und bereit für jedes Abenteuer feiert auch der Terradora Pulse Mid WP (UVP 139,95 Euro) sein Debüt im Herbst/Winter 2017. Nasses Wetter oder winterliche Bedingungen sind kein Thema für diesen unerschrockenen „Dynamo“ – egal ob er einen Bergpfad bezwingt oder einen Weg in der Stadt entlang läuft. Denn ein strapazierfähiges, wasserabweisendes, synthetisches Obermaterial, die wasserdichte KEEN.Dry-Membran und ein Mesh-Futter halten den Fuß absolut trocken und frisch. Der Terradora Pulse lässt die Schritte von Frauen, die draußen ihren Spaß haben wollen, quasi federn. Dafür sorgen das Topkomfort bietende Fußbett aus doppelt verdichtetem PU-Schaum mit Gewölbeunterstützung und eine Stabilitätsplatte in der Mittelsohle, die die Gelenke schont und den Fuß stützt, wenn er im freien Gelände unterwegs ist. Mit seiner auf die Form von Frauenfüßen abgestimmten Polsterung und Schnitt sowie der Heel-Lock-Schnürung für einen individuell regulierbaren Fersensitz ist der Hiker wie geschaffen für grenzenlosen Spaß im Freien.

Komplettiert wird die Kollektion durch den Terradora WP (Mid: UVP 139,95 Euro, Low: UVP 129,95 Euro), den KEEN in seine zweite Saison schickt. Er ist mit einem Schaft aus leichtgewichtigem Mesh ausgestattet, gefüttert mit der KEEN.Dry-Membran, die bei allen Wetterbedingungen für atmungsaktiven Nässeschutz sorgt. Eine All-Terrain-Gummilaufsohle mit 4 mm starken Stollen bietet überall verlässlichen Halt, egal wo einen der Weg hinführt. Dieser speziell an die weibliche Fußform angepasste Hybride ist Garant für Power und Vitalität bei allen TrailFit-Workout-Abenteuern. Durch die Kombination aus sportlicher Ästhetik und trendigem Styling macht dieser vielseitige Sportschuh sowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine gute Figur. Mit seinen schönen Farbstellungen und trendigen Kontrasten bei Overlays oder Schnürsenkeln hebt er die Stimmung an dunklen Wintertagen.

Die neuen Modell gibt es im Fachhandel und unter www.keenfootwear.com

(Quelle/Bilder: W&P PUBLIPRESS GmbH)