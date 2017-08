New Balance: 574S – Neuerscheinungen im August

Mit dem jüngsten Release der 574 Sport Silhouette, bricht ein neues Kapitel in der New Balance Firmengeschichte an. Die neuartige Silhouette, ein Update des klassischen 574 Sneakers, vereint eine Vielzahl spannender Features und Technologien. New Balance erweitert diesen Release am 5. August 2017 durch sämtliche weitere Modelle in unterschiedlichen Materialien und Farbgebungen.

Um das Modell gebührend aufleben zu lassen, wurden die Attribute Performance und Lifestyle gleichermaßen in das Design integriert. So verzichtet die Silhouette nicht auf sein klassisches Design und wird zusätzlich durch eine moderne Fresh Foam Cushioning Technologie ergänzt. Dank seiner modernen Tongue-Construction bietet der 574S maximale Praktikabilität für den On-The-Go Consumer und ermöglicht diesem den gewünschten Slip-On Effekt. Die erste, von Erdtönen inspirierte, Ausführung erscheint in einem auffälligen Upper, bestehend aus einem Materialmix aus meliertem Mesh und Wildleder. Als Highlight wurde das Underlay des N-Logos aus Leder verarbeitet und mit einem heel-tab an der Ferse abgerundet. Diese Ausführung wird in fünf unterschiedlichen Colorways; Desert Beige, Stone Gray, Clay/Sand, Stone und Wildflower auf dem Markt erscheinen.

Preis – 120,00€ UVP

Auf die zweite und gleichzeitig dynamischste Ausführung der 574S Kollektion, kann sich jeder Sneaker-Fan freuen. Bei diesem Modell stehen cleane, einfarbige Töne im Fokus. Der Sneaker besteht aus einem schlicht gehaltenen Upper aus Leder und Mesh, inklusive N-Logo in erhabener Form, welches an den Seiten verschweißt wurde. Des Weiteren besticht der Schuh mit einem stylisch sportlichen Look. Das Modell ist in den Colorways White, Black und Navy erhältlich.

Preis – 110,00€ UVP

ÜBER NEW BALANCE

New Balance, gegründet 1906 in Boston, Massachusetts, ist bekannt für seine High-Performance und Technologie-Innovationen – mit seinem über 100-jährigen Fachwissen ist der Schuhspezialist derzeit die viertgrößte Sportmarke der Welt. Auf Grund hoher Expertise für Footwear und Apparel in den Bereichen Running, Lifestyle, Fußball, Fitness, Tennis und Skate entwickelt sich die Marke seit Jahren global rasant weiter und baut das Produktportfolio auf allen Kontinenten stetig aus. Aber auch an seinen fünf Produktionsstätten in New England sowie im englischen Flimby hält New Balance an der traditionellen Craftsmanship der Marke fest. Unter dem Qualitätssigel „Made in USA“ und „Made in UK“ werden dort in präziser Handarbeit exklusive Sneakers aus erstklassigen Materialen hergestellt. Mit dem Einstieg ins Fußball-Business hat New Balance einen weiteren Meilenstein erfolgreich gemeistert und ist als offizieller Trikotausstatter der Traditionsvereine FC Liverpool, FC Porto, Celtic FC und FC Sevilla auch auf der Brust erfolgreicher europäischer Erstligisten vertreten. Diese Vielfalt und der Wille zur kontinuierlichen Innovation in Sachen Produktentwicklung, Technologie und Design – all das repräsentiert die aktuelle Marketingkampagne ALWAYS IN BETA.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)