New Balance: Die Fresh Foam Highlights der aktuellen Saison

Die Tage werden länger, wärmer und der Sommer rückt immer näher. Passend zum Kick-Off der Laufsaison präsentiert New Balance die neuen Updates des Fresh Foam 1080, Fresh Foam Zante und des Fresh Foam Boracay. Die Fresh Foam Familie gehört zu den Dämpfungs-Primus unter den New Balance Modellen und gewährleistet, dank der speziellen Zwischensohle, ein sicheres und komfortables Laufgefühl. Die Zwischensohle besteht je nach Modell aus unterschiedlich angeordneten und großen Sechsecken, die beim Abrollen einen energierückführenden Schub erzeugen und sich optimal an den Fuß anpassen. Dieser Antrieb ist beim Laufen angenehm spürbar und schafft ein leichtes, unbeschwertes Laufgefühl. Jedes Modell der Reihe von New Balance ist trotz gemeinsamer Fresh Foam Technologie in sich individuell und auf die verschiedenen Lauftypen abgestimmt.

Der Fresh Foam 1080 v7 bietet maximale Dämpfung und sorgt für ein komfortables und beständiges Empfinden beim Laufen, ohne nachzugeben. Der Fersenbereich gibt einen noch besseren Halt, wodurch Stabilität und Sicherheit garantiert wird. Ein weiteres besonderes Detail des Fresh Foam 1080 sind die Kerben an der Außensohle, die dem Läufer ein freies und flexibles Laufen bei langen Strecken gewährt.

Funktionen:Fresh Foam-Zwischensohle, Bootie Construction (Sockliner), atmungsaktives und nahtfreies Obermaterial für ein leichtes Fragegefühl, MAXIMALE DÄMPFUNG

Gewicht: Herren 309 g

Leisten: 8 mm Sprengung

Preis: 160,00€

Gewicht: Damen 261 g

Leisten: 8 mm Sprengung

Preis: 160,00€

Der Fresh Foam Zante v3 ist ein besonders leichtes Modell. Im Vorfußbereich ist das Modell beim Abrollen sehr flexibel und sorgt gleichzeitg für einen dynamischen Bewegungsablauf. Diese Kombination macht den Fresh Foam Zante von New Balance zum perfekten Laufschuh für hohe Geschwindigkeiten, schnelles Intervalltraining oder Wettkämpfe. Die einzigartig hergestellte nahtlose Materialapplikation unterstützt das rapide und dynamische Laufgefühl.

Funktionen: Fresh Foam-Zwischensohle, Bootie Construction (Sockliner), atmungsaktives und nahtfreies Engineered Mesh Obermaterial für ein leichtes Fragegefühl, NEUTRALE DÄMPFUNG

Gewicht: Herren 249 g

Leisten: 6 mm Sprengung

Preis: 130,00€

Gewicht: Damen 211 g

Leisten: 4 mm Sprengung

Preis: 130,00€

Das Besondere am Fresh Foam Boracay v3 ist die geringe Sprengung, die eine optimale Reaktionsfähigkeit bietet und ein abwechslungsreiches und dynamisches Empfinden beim Laufen erzeugt. Durch die geringe Sprengung und gute Dämpfung fühlt es sich beim Laufen sehr natürlich an und bietet einen griffigen Bodenkontakt. Das Mesh-Obermaterial wurde überarbeitet, welches den Fuß angenehm umschließt und gleichzeitig für eine freie, flexible Passform und für einen stabilen Bewegungsablauf sorgt. Des Weiteren überzeugt der Fresh Foam Boracay durch seine Optik und sein auffälliges Design. Das Obermaterial erinnert dabei an eine Reptil ähnliche Haut.

Funktionen: Fresh Foam-Zwischensohle, Bootie Construction (Sockliner), atmungsaktives und nahtfreies Obermaterial (3D Screen Print) für ein leichtes Fragegefühl, NEUTRALE DÄMPFUNG

Gewicht: Herren 273 g

Leisten: 4 mm Sprengung

Preis: 130,00€

Gewicht: Damen 231 g

Leisten: 4 mm Sprengung

Preis: 130,00€

