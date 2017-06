PR nat-2 x Roxxlyn: Sneaker aus echtem Naturstein

Einen Sneaker aus echtem Stein zu kreieren, war die gemeinsame Idee der zwei Deutschen Marken Roxxlyn ® und nat-2™, die auf einer Messe in Paris entstanden ist. nat-2™ steht seit jeher für bahnbrechende Innovation im Sneaker- und Schuhbereich, das Berliner Unternehmen Roxxlyn ® ist bekannt für seine exklusiven Accessoires aus Steinen. Nun haben sich die beiden deutschen Labels zu einem echten „German Engineering“ – Projekt zusammen getan und eine Sneaker-Kollektion für Damen und Herren aus echtem Stein entwickelt.

Echter Naturstein (Schiefer) wird durch ein aufwendiges und kompliziertes Verfahren so weich, leicht und flexibel gemacht, dass das Material wahrscheinlich erstmals Anwendung im Schuhbereich findet. Die luxuriösen Sneaker werden fair und von Hand in einer kleinen Familienmanufaktur in Italien hergestellt und bieten zusätzlich zum Stein, Kombinationen mit luxuriösem Nappaleder und reflektierendem Glas. Hinzu kommt die bewährte von nat-2™ oft genutzte 100% Gummisohle aus dem Luxusbereich. Jedes Paar ist naturbedingt ein Unikat.

Die Sneaker aus echtem Stein sollen nicht nur extrem stylish aussehen, auch der Komfort und die Haptik sind super weich und praktikabel. Die Kunst am Schuh soll zudem zeigen dass es durchaus Alternativen zu Leder und anderen herkömmlichen Materialien im Schuh- und Modebereich gibt und die Natur mit ihren natürlichen Ressourcen zu nutzen, den Weg in die Zukunft zeigt.

Vorgestellt werden die einzigartigen unisex Schuhe erstmals am 13. Juni auf der Pitti Immagine Uomo in Florenz sowie auf der kommenden Berlin Fashion Week im Juli.

Mehr Infos zu den beiden Marken: www.nat-2.eu | www.roxxlyn.com

(Quelle/Bilder: nat-2™)