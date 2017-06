So geht Streetwear heute: DISKO – BIO. FAIR. VEGAN.

Pardon, aber wie herrlich ist das denn bitte? Das in 2011 gegründete Streetwear Label DISKO stellt sich offenherzig gegen Billiglohnproduktion und Massenware. Ausnahmslos alle Produkte von Shirt über Hoodie bis hin zum Tank-Top werden aus Biobaumwolle oder auch Recyclingmaterialien hergestellt. Darüber hinaus legt DISKO seinen Schwerpunkt auch auf die Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben, um möglichst viele Schritte der Herstellung vor Ort zu wissen. Unter anderem arbeitet DISKO mit der Näherei der Werkstatt Bremen zusammen, die Menschen mit Behinderung eine Arbeitsstelle bietet. Produkte wie die DIKSO Beanies werden zudem direkt im Bremer Umland gestrickt, so können kurze Transportwege und geregelte Arbeitsverhältnisse garantiert werden. Über 95% der DISKO Kollektion sind Vegan zertifiziert. Tendenz steigend.

„Grundsätzlich suchen wir in allen Bereichen nach den nachhaltigsten Lösungen um unsere Ideen zu verwirklichen. Wer heute auf der Suche nach fair und nachhaltig produzierten Textilien ist, kann diese auch finden und muss eben nicht zum großen Discounter. Ich freue mich, hier meinen Teil mit DISKO beitragen zu können und ein klares Statement gegen unmenschliche Produktionsbedingen zu setzen“, so Inhaber Malte Breford.

Bedruckt werden die Textilien in sorgfältiger Handarbeit im Siebdruckverfahren in der eigenen DISKO Werkstatt, für jeden einsehbar und integriert im DISKO Head Store. Dadurch erhalten die verschiedenen DISKO Produkte auch gleich noch etwas Einzigartiges. Denn jedes Shirt ist auf Grund dieser Produktionsweise ein Unikat und besticht durch einen eigenen Charme. Doch nicht nur die Produktionsbedingungen und nachhaltige Idee hinter DISKO gehen Hand in Hand. Auch die Motive selbst bestechen durch Herz und Seele. Alle Motive sind handgezeichnet. Analog geht hier klar vor Digitalisierung. Glattgebügelt kann jeder, DISKO steht für Ecken und Kanten.

Längst haben die DISKO Textilien ihre Fans über die Bremer Landesgrenzen hinaus gefunden. Sowohl in verschiedenen Shops in Deutschland als auch eben online steht DISKO für ein neues Streetwear Bewusstsein. Und das gefällt nicht nur prominenten Supportern wie Jan Böhmermann, der die Shirts beinahe regelmäßig in seinen YT-Videos und für Pressefotos trägt.

Mehr Infos zu DISKO unter: www.disko-streetwear.de

(Quelle/Bilder: Satzbrand Kommunikation)