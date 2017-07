TK Maxx Eröffnung in Berlin Gesundbrunnen

Berlin freut sich über die nächste TK Maxx Filiale. Der Off-Price-Retailer eröffnet am 31. August um 9:00 Uhr einen neuen Store im Gesundbrunnen-Center, Badstraße 4. Auf einer Etage und rund 2.000 qm bietet TK Maxx damit allen Schatzsuchern und Schnäppchenjägern eine breite Auswahl an Top Marken und Designer Labels bis zu 60 Prozent günstiger (Bezogen auf den UVP).

Shopping-Fans aufgepasst!

Die Eröffnung am 31. August um 9:00 Uhr wird von Promotion-Aktionen und Gewinnspielen begleitet. So können sich Kunden unter anderem auf ein „Knack den TK Maxx Shopping-Safe“-Gewinnspiel freuen, bei dem TK Maxx Gutscheine zu ergattern sind. Mit der Neueröffnung in Berlin Gesundbrunnen werden bis zu 35 neue Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen des Verkaufs geschaffen.

Auf zur Schatzsuche

TK Maxx bietet seinen Kunden Top Marken und Designer Labels aus den Bereichen Damen, Herren, Kinder, Accessoires und Schuhe sowie Wohn-Accessoires. TK Maxx steht für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer ständig wechselnden Auswahl an Top Marken und Designer Labels, die bis zu 60 Prozent günstiger als der UVP angeboten werden und damit deutlich preiswerter als in Kaufhäusern oder Geschäften der Haupteinkaufsstraßen sind. Eine TK Maxx Filiale wird mehrmals pro Woche mit tausenden neuen Markenartikeln und Designerprodukten beliefert, weshalb es bei jedem Besuch neue und aufregende Schätze zu entdecken gibt.

Ab 31. August 2017 in Berlin Gesundbrunnen

TK Maxx Gesundbrunnen-Center

Badstraße 4

13357 Berlin

Öffnungszeiten: 10:00 – 21:00 Uhr

Weitere Informationen www.tkmaxx.de

TK Maxx Kundenliebling 2016

Entscheidend für die Beliebtheit einer Marke sind Preis, Qualität, Service und Ansehen. Zum dritten Mal in Folge, haben Deutschland Test und Focus-Money gemeinsam mehr als 1.000 Marken aus 82 Branchen über ein Jahr analysiert und ausgewertet. TK Maxx freut sich sehr in der Kategorie Modehäuser & Textilketten als eine der drei beliebtesten Marken 2016 mit Gold ausgezeichnet worden zu sein. Die Focus-Money-Auszeichnung “Kundenliebling 2016” unterstreicht das Konzept von TK Maxx. Unter einem Dach vereint, werden Top Marken und Designer Labels günstiger angeboten, die den Kunden ein bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis liefern.

Über TK Maxx

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, ein selbstständiger Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste TK Maxx Filiale in Großbritannien. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Stores vertreten. In Deutschland ist TK Maxx derzeit mit 113 Filialen vertreten. TJX Europe verfügt über mehr als 500 Stores in ganz Europa, darunter mehrere HomeSense Filialen in Großbritannien und Irland.

(Quelle/Bilder: Ogilvy Public Relations)