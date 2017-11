Getestet: Leinwandbild und Fotobuch von SAAL DIGITAL

Für diesen Produkttest wurde uns von SAAL-DIGITAL je ein Gutschein für ein Fotobuch und ein Leinwandbild zur Verfügung gestellt. Der Inhalt und das Fazit sind hiervon jedoch unabhängig.

Kampagnen in denen es darum geht Drucksachen zu testen bekommen wir, gerade in der Vorweihnachtszeit, relativ häufig. Insbesondere Fotobücher. So hatten wir bereits die Gelegenheit drei andere Fotobücher von Mitbewerbern zu testen. Fakt ist, dass wir lediglich zwei Fotobücher Zuhause haben. Bei einem Anbietern hat mich die Software schlichtweg derartig genervt, dass ich dankend auf einen weiteren Test verzichtet und den Gutschein zurückgegeben habe. Hoffen wir das läuft hier besser.

Das Produkt: Fotobuch mit Hardcover und Bild auf Leinwand



Wir haben uns für diesen Test für ein Hardcover Fotobuch im Format A4 mit 26 Seiten sowie ein Leinwandbild im Format 40 x 60cm entschieden. Beides kann man direkt online auf der Webseite bestellen oder über die kostenlose Software erstellen. Das Wandbild lässt sich auch sehr gut einfach online machen. Bild hochladen, Format und Extras wählen, Vorschau ansehen und bestellen. Einfach und schnell. Beim Fotobuch geht das grundsätzlich auch aber man hat keine Möglichkeit in die Anordnung der Bilder einzugreifen oder zum Beispiel Beschriftungen hinzuzufügen. Also doch wieder ran an die Software.

Die Software

Jedes Fotobuch steht und fällt mit der Software. Ich habe bei früheren Tests schon Stunden mit grauenvoller Software verbracht. Klar ist jede Software benötigt Einarbeitung. Je mehr Möglichkeiten je mehr Einarbeitung. Man kann hier zum Glück wählen ob man wirklich jedes Bild einzeln setzen will oder die Software erst mal automatisch loslegen soll. Ich habe mich für die Automatik entschieden.

Die Automatik arbeitet relativ gut hat aber auch Schwächen. Teilweise waren auf einigen Seiten unnötige Leerflächen. Das Layout bot Platz für 6 Bilder es waren aber nur 5 eingefügt und mittendrin einfach eine Lücke. Sobald man herausgefunden hat wie man das Layout ändert behebt die Software das Problem aber schnell selber. Trotzdem muss man hier manuell nacharbeiten. Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden die Bilder vorab zu sortieren z.B. nach Dateinamen oder Datum. Das wäre wünschenswert gewesen kann ich aber auch schlicht übersehen haben. Auch die Möglichkeit Bilder von einer Seite auf eine andere zu verschieben oder neue hinzuzufügen scheint im Automatikmodus nicht zu gehen. Diesen kann man aber auch nachträglich abschalten.

Den letzten Schliff bekommt das Fotobuch durch personalisierte Cover, Hintergründe und Fotoeffekte (Klebestreifen, Schatten, 3D Effekte). Alles per Drag & Drop einfügen und ändern. Wir haben im Test einfach alles genommen. Vollfarb-Cover in Leder-Optik, Hintergründe auf allen Seiten und 3D Effekte wie Rahmen und Schatten für alle Bilder. Kostet ja nichts extra.

Das Ergebnis

Unser fertiges Fotobuch von wurde unfassbar schnell und sehr gut verpackt geliefert. Mittwochabend bestellt und Freitag war es schon da. Das ist kaum zu unterbieten. Auch das Wandbild war in Rekordzeit da. Beide Produkte überzeugen durch eine hervorragende Bildqualität. Im Vergleich zu älteren Fotobüchern sind die Farben satter und die Bilder haben einfach mehr Tiefenschärfe.

Fazit: SAAL DIGITAL ist teurer als andere Anbieter aber die Lieferzeit und Bildqualität sind wirklich top. Die Software bietet extrem viele Möglichkeiten was zu Lasten der intuitiven Bedienbarkeit geht. Alles geht halt nicht. Die Automatik könnte noch optimiert werden aber hier kann man zum Glück manuell korrigieren. Das geht in der Onlineversion nicht. Auf jeden Fall zu empfehlen und durch die schnelle Lieferzeit auch noch etwas für Kurzentschlossene. Tipp: Zum Newsletter anmelden dann purzeln die Preise dramatisch z.B. Kalender gibt es gerade mit 60% Rabatt bei Mindestabnahme von 2 Stück.