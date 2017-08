Actionspaß in 360°: FY-Tech bringt IP67-zertifiziertes Stativ WG 2

Ein Muss für alle Reisefans, Sportbegeisterte und Actionjunkies: Das neue Achsenstativ für GoPro vom führenden Hersteller FY-Tech ist IP67-zertifiziert und wasserdicht bis zu einem Meter Tiefe. Ideal für Outdoor- und Wassersport. Durch seine Kompatibilität kann das Stativ schnell und unkompliziert an Helme geschraubt werden und ermöglicht wackelfreie Videos und Fotos – selbst auf den wildesten Stunt-Touren mit Bike, Skate- und Surfboard, Freeride-Ski, Snowboard und im Wildwasser. Dafür sorgen Anti-Shake-Mechanismen und 360° Kipp- und Schwenkwinkel, so dass sich die Kamera vorwärts, vertikal und seitenverkehrt bewegen lässt.

Die nächste Reise steht an? Auf dem Road-Trip durch ferne Länder und abwechslungsreiche Landschaften ist man nicht allein – das Stativ lässt sich leicht an Haltesysteme für Windschutzscheiben oder an der Autofront anbringen und nimmt Familie, Freunde oder Follower mit an die fernsten Ecken der Welt.

Das Stativ lässt sich mit der FeiyuTech Setting App steuern und hat eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden. Das WG 2 ist kompatibel mit GoPro 4, GoPro 3+, GoPro 3 und Hero3+, Hero4/ 5 Session Kameras und Kameras von gleicher Größe bis zu einem Gewicht von 130 Gramm. Es ist ab EUR 220,- (Preise inkl. MwSt.) ab sofort online und stationär bei führenden UE- und Fotozubehöranbietern erhältlich.

Hohe Kompatibilität durch flexiblen Schiebearm und zwei 360° Achsen für größtmögliche Beweglichkeit. Mit je einem 360° Kipp- und Schwenkwinkel und einem Rollwinkel von 70° ist kein Kameraschwenk unmöglich. Damit durch die Rotationsbewegungen keine Kratzer am Stativ entstehen, ist der untere Teil der Halteachse mit einer Schutzoberfläche versehen. Es hat an der Unter- und Rückseite jeweils ein ¼ ‘‘- Schraubgewinde und lässt sich so an diversem Zubehör anbringen, wie einer Autohalterung, einem Haltegriff oder einer Standhalterung.

Der durch Betätigung des großen und bequem zu bedienenden Drehknopfs ausfahrbare Schiebearm passt sich flexibel den Größen verschiedener Action-Cams an, wie der GoPro 4, GoPro 3+, GoPro 3 und Hero3+, Hero4 sowie Hero5 Session Kameras. Das WG 2 hat eine maximale Tragfähigkeit von 130 Gramm. Extra lange Halteschrauben verhindern ein Verrutschen oder gar Herausfallen der angebrachten Kamera und halten diese fest und sicher. Über die FeiyuTech Setting App und eine Fernbedienung lässt sich die Kamera auch aus der Distanz bedienen und steuern.

P67-Zertifizierung

Die IP67-Zertifizierung garantiert einen Wasserschutz bis zu einem Meter Tiefe und ist genau das Richtige für Freunde der Unterwasserwelt, sollte jedoch nicht in salzhaltigem Meerwasser benutzt werden. Ist die integrierte, leistungsstarke Lithium-Batterie vollständig aufgeladen, kann das Stativ bis zu 2,5 Stunden durchgängig benutzt werden.

Ausgeklügelte Features für maximale Bedienungsfreude und beste Ergebnisse

Time-Lapse-Fotografie ist ein beliebtes und wirkungsvolles Tool, um Sonnenauf- und -untergänge, Flut und Ebbe oder langfristige Bauprojekte im Zeitraffer zu zeigen. Das WG 2 bietet für diesen Zweck eine Auto-Rotation. Es verharrt nicht in gleicher Position, sondern nimmt die Umgebung in 360° auf.

Ein spezieller Algorithmus hilft mit einer verbesserten Anti-Blockierungsfunktion. Außerdem wurde die Leistungsfähigkeit des Sensors verbessert, um Jitter (zeitliches Taktzittern bei der Übertragung von Digitalsignalen, eine leichte Genauigkeitsschwankung im Übertragungstakt) möglichst gering zu halten und eine gute Übertragung auch bei sehr schnellen Bewegungen und Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Trotz seiner kleinen und kompakten Größe hat das WG 2 ordentlich Power. Drei Motoren mit beeindruckender Drehkraft bieten einen soliden Schutz vor verwackelten Bildern und ist somit für all Jene eine optimale Wahl, die auf wilde Action stehen – in punkto Kameraführung aber Ruhe und Stabilität bevorzugen.

FY-Tech stellt auf der IFA Berlin in Halle 11.1, Stand 100 aus.

Weitere Informationen unter www.feiyu-tech.com

(Quelle/Bilder: Havana Orange GmbH)