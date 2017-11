Handyhüllen zum Umhängen: Die neuen CarryCases von DeinDesign

Fashion und Funktionalität in einem. Die neuen umhängbaren Handyhüllen mit integriertem Lederband von DeinDesign machen das Smartphone Case zum neuen Lieblingsaccessoire. Die flexible und robuste Silikon Handyhülle bietet dem Smartphone optimalen Schutz in jeder Situation. Das CarryCase kann zum Beispiel als Kette oder Crossbody Tasche getragen werden. So ist das Handy immer griffbereit und dennoch gut verstaut. Die verstellbaren Echtlederbänder werden einzeln von Hand gefertigt und sind in den vier Trendfarben Schwarz, Braun, Taupe und Naturrosé erhältlich. Zudem kann man zwischen goldenen und silbernen Beschlägen wählen und das Case selbst gestalten oder aus über 4.000 Motiven im Shop wählen.

Die CarryCases sind ab sofort für folgende Geräte erhältlich: Apple iPhone 6/6s, Apple iPhone 7/8, Apple iPhone X, Apple iPhone 5s/SE, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7.

Mehr unter: www.deindesign.de

Über DeinDesign

Die DeinDesign GmbH hat sich seit Gründung im Jahr 2006 auf die Individualisierung von elektronischen Geräten wie Smartphone, Tablet, Notebook, Spielkonsolen und Co. spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst Hüllen/Cases, Taschen und Designfolien für über 3.000 verschiedene Geräte aus unterschiedlichen Materialien und für verschiedene Anwendungen. Alle Produkte werden am Standort Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) mittels speziell entwickelter Produktionsverfahren „on demand“ personalisiert und innerhalb von 24h weltweit versendet. Über die Webseite können Kunden ihre Hüllen und Taschen mit eigenen Fotos selbst gestalten oder aus einem Motivportfolio von über 4.000 Designs auswählen. Hierzu zählen unter anderem Designs von Disney, Star Wars, diversen Vereinen der deutschen Fußball-Bundesliga, YouTube-Stars, Musiker sowie viele weitere Lifestyle– oder Fashion-Brands.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)