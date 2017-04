Honor 8 Pro ist das bisher schnellste Honor-Smartphone

Honor Deutschland betritt eine neue Dimension in der Smartphone-Welt. Das Honor 8 Pro zeigt dabei Größe, Brillanz und Ausdauer der Spitzenklasse. Damit können Digital Natives ihr Entertainment-Erlebnis, Gaming und Virtual Reality völlig neu ausreizen. Das Honor 8 Pro wird zur Schaltzentrale des modernen digitalen Alltags.

Mit einem 5,7-Zoll-Quad-HD-Screen (515 ppi), der 79 Prozent der gesamten Gehäusevorderseite ausmacht, werden Inhalte in neuer Größenordnung und in neuartiger Brillanz dargestellt. Der Kirin-960-Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM und dem neuartigen Vulkan-API-Grafiksupport stellt selbst die hochauflösendsten Grafiken und Spiele schnell und scharf zur Verfügung. So sind Mobile Games, 3D und selbst Virtual-Reality-Inhalte perfekt dargestellt.

Der 4000 maH Power-Akku ist eine weitere Geheimwaffe für ein unbegrenztes Onlineerlebnis. Das kraftvolle Duo aus Hochkapazitäts-Batterie und neuester Smartpower-5.0-Technologie verlängert die Nutzungszeiten deutlich. So sind zwei Tage normale Nutzung möglich.

Das Honor 8 Pro wird zu einem Preis von 549 Euro UVP in den Farben Midnight Black, Platinum Gold und Navy Blue verfügbar sein. Vorbestellungen sind über den offiziell lizensierten Store vMall und den exklusiven Vertriebspartner O2 möglich. Ab dem 6. April ist das Honor 8 Pro bei O2 vorbestellbar. Ausgeliefert wird das Gerät ab dem 21. April. In den O2 Shops startet der offizielle Verkauf am 24. April.

“Mit dem Honor 8 Pro verschieben wir die Grenzen des Möglichen an allen Fronten”, sagt Marco Eberlein, Managing Director Honor Deutschland. “Das Honor 8 Pro ist unser leistungsstärkstes Honor-Smartphone bisher. Zudem definiert es das Designkonzept von größeren Smartphones neu: unglaublich viel Technik in einem ultra-dünnen, minimalistisch designten Gerät. Und dieses Gesamtpaket bieten wir zum absolut besten Preis-Leistungsverhältnis an – das Honor 8 Pro ist ein Flaggschiff der 500-Euro-Preisklasse!”

Slimfit für die Hand: Flach und leistungsstark

Mit einer Tiefe von nur 6,97 mm ist das Honor 8 Pro eines der dünnsten und doch leistungsstärksten Smartphones: Dank der U-Frame-Bauweise treffen minimalistisches Design und maximale Power aufeinander. So wirkt das Smartphone wie aus einem Guss, ohne hervorstehende Kameralinse oder ähnliches. Gepaart mit dem schmalen Rahmen um das Display herum zeigt das Honor 8 Pro sowohl ein ausgezeichnetes Design als auch Stilbewusstsein mit der sanft angerauten Metallrückseite.

Geschaffen für Geschwindigkeit

Das Honor 8 Pro nutzt den neuesten Chipsatz, den Kirin 960 mit acht Prozessor-Kernen (vier High Performance Cortex A73 Kerne mit 2.4GHz und vier Low Power Cortex A53 Kerne mit 1.8Ghz). Dieses Setup verbessert die Single-Core- und die Multi-Core-Performance um 10% bzw. um 18%*. Hinzu kommt eine Leistungsverbesserung der Grafikeinheit: Die Mali-G71 GPU erzielt eine verbesserte Grafikleistung von bis zu 400%*, dank der effizienten Vulkan-API-Unterstützung. Auch die anspruchsvollsten Spiele stellt das Honor 8 Pro mit hoher Framerate dar.

GPUs mit Vulkan-Unterstützung übernehmen viele der Rechenaufgaben, die bei der bisherigen OpenGL-Technologie die CPU belasten würde. Das verbessert die Datenverarbeitung erheblich. Im Zusammenspiel von ruckelfreier Darstellung und dem brillanten QuadHD-Display taucht der Spieler tiefer als bisher in die Spielwelten ein. Die großzügigen 64 GB interner Speicher bieten Platz satt für hochauflösende 3D-Spiele. Bei Bedarf schafft eine Speicherkarte von bis zu 128 GB im Kartenslot noch mehr Platz – so sind selbst die liebsten Songs und Videos immer dabei.

Intelligentes Smartphone verbessert die Performance

Das neue EMUI 5.1 nutzt intelligente Algorithmen und lernt vom Benutzerverhalten. Die Bedienung wird schneller, der Betrieb stromsparender und effizienter. Ruft der Nutzer beispielsweise Facebook täglich gegen 8 Uhr auf, so erkennt das System dieses Verhaltensmuster und lädt die App schon im Hintergrund vor und verkürzt so effektiv die „Wartezeit“. Dabei bleibt das Smartphone dauerhaft schnell. Das neu verwendete Smart File System reduziert die Fragmentierung der Dateien deutlich. So bleibt das Honor 8 Pro stets schnell, selbst nach langer Nutzung.

Verbesserte Kamera: Monochrom-Linse und 4K-Videofunktion

Die perfekte Kombination aus hochmoderner Hard- und Software zeigt sich am deutlichsten in der Kamera des Honor 8 Pro: Die Dual-Kamera schießt Bilder mit 12 Megapixeln und fängt jeden Moment ein. Während der Monochrom-Sensor Schwarz-Weiß-Bilder mit unglaublicher Detailschärfe erfasst, sorgt der RGB-Sensor für lebendige Farben. Doch erst die fortschrittliche Software erweckt das detailreiche, farbechte Bild zum Leben indem es die Informationen der beiden zusammensetzt. Das Duo ermöglicht zudem Effekte, wie sie sonst nur von DSLR-Kameras bekannt sind: Die Kombination der beiden Kamerainformationen ergibt ein vollständiges, dreidimensionales Bild des Motivs. So ist eine natürliche Blendenöffnung von f/0.95 bis f/16 möglich – sowohl bei Fotos als auch live mit Vorschau bei der Aufnahme von Videos. Und auch wenn der interne Speicher riesig dimensioniert ist, mit dem neuen H.265-Codec komprimiert das Honor 8 Pro die Videodaten auf die Hälfte im Vergleich zum Vorgänger bei vergleichbarer Qualität.

Honor 8 Pro – Kerndaten

5,7 Zoll Display, 2560 x 1440 QuadHD-Auflösung, 515 ppi

Kirin 960 Octa-core (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz)

6 GB RAM, 64 GB ROM

Android 7 (Nougat)

EMUI 5.1

12MP+12MP-Dualkamera

USB-OTG

184 Gramm

Honor erweitert seine Community mit starken, neuen Partnern

Mit dem Launch des Honor 8 Pro gibt Honor die Zusammenarbeit mit drei in der Zielgruppe der Digital Natives bestens bekannten, starken Marken bekannt. Für das Honor 8 Pro hat die junge Smartphone-Brand eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Telefónica Deutschland geschlossen. Das Honor 8 Pro wird in Deutschland allein bei O2 erhältlich sein. Ende April nimmt O2 mit dem Honor 6X ein weiteres Smartphone aus dem Hause Honor ins Portfolio auf. Weitere Geräte folgen im Sommer.

Mehr unter www.hihonor.com

* Daten basieren auf Honoren basieren auf Honor Labortests

(Quelle/Bilder: HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf GmbH)