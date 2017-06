Honor 9: 20+12MP Kamera, 3D Monster Sound und 4K Video

Honor, die weltweit größte Smartphone Community und führender e-Commerce-Anbieter, hat seinen „Smartphone-Star“ 2017 vorgestellt. Das Honor 9 überzeugt mit glänzendem 3D-Design, Dual-Kamera mit 20+12-Megapixeln, mit 2x-Hybrid-Zoom, 4-fach-Fokus und speziellem Nacht-Modus. Bewegte Bilder und 4K-Video-Aufnahmen mit GoPro Quik-Bearbeitung garantieren beste Aufnahmen, die direkt mit Freunden, Fans und Followern geteilt werden können und so für mehr Likes und Shares sorgen. Ebenfalls neu ist das 3D-Sounderlebnis durch Grammy-Master-Tuning sowie eine Kooperation mit Kopfhörer-Hersteller Monster. Mit FastCharge-Technologie und dem 3200mAh- Power-Akku geht dem Smartphone das Licht nicht aus. Damit ist das Honor 9 in der High-Tech-Mittelklasse bestens ausgestattet, ideal für junge und digital affine Menschen. Ab sofort ist das Honor 9 in den Farben Sapphire Blue, Glacier Grey und Midnight Black* erhältlich. Für 429,- Euro (UVP) besticht das Honor 9 zudem mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt und ist bei vMall und im Online-Handel erhältlich. Zwischen dem 27.06. und 11.07.2017 erhalten Käufer zudem 30 Euro Cashback.

„Mit dem Honor 9 schreiben wir die Honor Geschichte konsequent fort. High-Tech-Smartphones in der oberen Mittelklasse mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für unsere Community, Fans und Follower“, sagt Marco Eberlein, General Manager Honor Deutschland. „Das Honor 9 kombiniert atemberaubendes Design mit fortschrittlichster Kamera-Technik und Funktionalitäten, die wir speziell für die Bedürfnisse der Jugend von heute entwickelt haben.”

Designed für den Tag – Gemacht für die Nacht

3D Curved Glas verleiht dem Gerät sein einzigartiges Design. Dank polierter Metall-Glas-Rückseite aus 15 hochwertigen Schichten glänzt das Honor 9 als Trendsetter. Die nahtlos in das Gehäuse integrierte Dual-Kamera und der vorne liegende Keramik-Fingerabdruck-Sensor runden die edle Optik des Honor 9 gelungen ab. Das Honor 9 ist Lifestyle, Trendsetter und Ausdruck von Persönlichkeit in einem. Dabei fängt die innovative Dual-Kamera des Honor 9 mit verbesserten Funktionalitäten lichtstarke Bilder am Tag und in der Nacht ein. Die kristallklaren Aufnahmen der 20MP-Monochrom- und 12MP-RGB-Sensoren der Hauptkamera sorgen für Highlights in den sozialen Medien, Shares und Likes. Dunkle, unterbelichtete Bilder am Abend und in der Nacht sind Vergangenheit – mit dem Honor 9 lassen sich auch Momente in schwierigen Lichtverhältnissen einfangen. Die speziell von Honor entwickelte Pixel-Binning-Technologie greift bei ausgeschaltetem Blitz automatisch und fasst dabei die Bildinformationen von vier Pixeln in einem Pixel zusammen. Dank des 2x-Hybrid-Zoom und dem 4fach-Fokus, bestehend aus Laser, Tiefe, Kontrast und PDAF (Phase Detection Auto Focus) für bewegte Motive, gelingt jeder Schnappschuss. Videos nimmt das Smartphone in feiner 4K-Auflösung auf. Mithilfe des Video-Bildstabilisators genießen die Zuschauer scharfe und ruhige Videos. Bessere Aufnahmen, das heißt weniger Nachbearbeitungszeit und mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Mit der integrierten GoPro Quik-Bearbeitungssoftware hat man in wenigen Minuten sein eigenes Video professionell geschnitten und produziert.

3D Surround Sound dank Grammy und Monster Tuning

Das Smartphone ist längst zum mobilen Konzertsaal geworden. 40,6 Millionen Deutsche nutzen mittlerweile digitale Audio-Angebote wie Musik-Streaming. Die Histen-Technologie mit 3DSound und Tondesign von Grammy-Gewinner Rainer Maillard sorgen für ein kristallklares, räumliches Audio-Erlebnis. Und mit dem eigens für Honor entwickelten „Purity Modus von Monster“ ist bestes Klangerlebnis an jedem Ort der Welt garantiert.

Im Honor 9 ist ein Full-HD-Display (5,15 Zoll, 1.920×1.080 px) mit 428 ppi und 2.5D-Glas integriert – ideal für den mobilen Entertainmentgenuss. Das Smartphone wird durch einen Kirin 960 Octa-Core-Prozessor (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz) angetrieben. 4 GB RAM, 64 GB ROM, erweiterbar durch eine microSD-Karte (bis zu 256 GB), bieten ausreichend Speicher. Der 3200mAh-Akku mit Schnelllade-Technologie sorgt für eine lange Smartphone-Nutzung. In 30 Minuten ist das Honor 9 wieder bis zu 40% aufgeladen. Als Betriebssystem läuft Android 7.

Das Honor 9 ist erhältlich bei: vMall, Amazon, Conrad, Cyberport, Media Markt, Notebooksbilliger, O2, Otto und Saturn

(Quelle/Bilder: HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf GmbH)