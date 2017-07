IFROGZ In-Ear-Kopfhörer Impulse Duo Wireless mit Dual-Treiber

Mit dem neuen Impulse Duo Wireless stellt IFROGZ – eine Untermarke von ZAGG Inc. – einen neuen Bluetooth-Kopfhörer vor, der durch ein erstklassiges Klangerlebnis sowie optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen weiß. Jeder der beiden In-Ears verfügt über einen dualen, dynamischen 6-mm-Neodym-Treiber (12 mm insgesamt pro Ohrhörer), die kristallklaren und kräftigen Sound garantieren. Wie bei den anderen Bluetooth-Kopfhörern der Wireless-Serie, hat IFROGZ bewusst auf sperrige Module verzichtet und die gesamte Technologie in einen innovativen kabellosen Hub verlagert. Dieser lässt sich magnetisch am Shirt-Kragen befestigen. Der Magnetspeicher-Clip ermöglicht es außerdem, die Kabel sicher zu verstauen, wenn die Ohrhörer nicht verwendet werden. Die neuen Bluetooh-In-Ear-Kopfhörer Impulse Duo Wireless sind ab sofort in Dunkelgrau oder Silber erhältlich.

In-Ear-Kopfhörer mit Dual-Treiber sind speziell bei Anwendern beliebt, die überdurchschnittlich hohen Wert auf die Klang-Qualität legen, da sie es erlauben, jeden Treiber individuell abzustimmen. So kann der Klangbereich genauestens reproduziert werden, tiefe Bässe eingestellt, reiche Mitten sowie kläre Höhen auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. „Da die Nachfrage nach Bluetooth-Kopfhörern weiterhin hoch ist, freuen wir uns über die neueste Ergänzung unserer IFROGZ Wireless-Serie“, sagt Brian Stech, Geschäftsführer von ZAGG. „Die neuen Impulse Duo Wireless machen nicht nur qualitativ hochwertiges Audio erschwinglich, sondern überzeugen auch jene Anwender, die ihre Musik kabellos genießen möchten.“

Die schweißresistenten Bluetooth-Kopfhörer sind nach IPX-2 zertifiziert und somit für nahezu jede Sportart geeignet. IFROGZ liefert Ohrpassstücke in drei verschiedenen Größen, die sicher im Ohr liegen und bei sämtlichen Aktivitäten einen festen Sitz garantieren. Beim Kauf der Kopfhörer ist die lebenslange IFROGZ Earbud Tips for Life™ Garantie enthalten: Passstücke werden von IFROGZ ersetzt, wenn sie abgenutzt, beschädigt oder verloren gegangen sind.

Die neuen In-Ear-Kopfhörer sind ein Upgrade des Impulse Wireless (39,99 Euro, UVP, inkl. MwSt.) – inklusive Reflective Acoustics™, einer innovativen Audiotechnologie, die den Klang basierend auf Grundsätzen des menschlichen Gehörs erzeugt. Die hochqualitativen 11-mm-Treiber reflektieren Schall an einer eingebauten Kammer, um eine akkurate Klangbalance, ebenmäßige Klangverteilung, natürliche Klarheit sowie eine satte, dynamische Klangvielfalt zu erreichen, die sich zu einem außerordentlichen Hörerlebnis verbinden.

Weiterhin führt IFROGZ folgende Bluetooth-Audio-Lösungen im Portfolio:

Coda Wireless (UVP: 29,99 Euro, inkl. MwSt.): Die 10-mm-Treiber des Bluetooth-Kopfhörers bieten bei jeder Lautstärke ein beeindruckendes Klangerlebnis.

(UVP: 34,99 Euro, inkl. MwSt.): Ergonomisch geformte In-Ear-Kopfhörer mit 14-00-Treiber, die selbst bei langer Laufzeit ein komfortables Hörerlebnis bieten. Summit Wireless (UVP: 34,99 Euro, inkl. MwSt.): Die leichten Sport-In-Ear-Kopfhörer passen sich den Ohrmuscheln perfekt an und garantieren einen festen Halt – bei nahezu jeder sportlicher Aktivität.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Bluetooth-Kopfhörer Impulse Duo Wireless kostet 44,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) und ist ab sofort wie alle anderen Audio-Lösungen von IFROGZ unter https://www.zagg.com/eu/en_eu/audio/impulse-duo-bluetooth-wireless sowie im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)