mophie Akku-Case juice pack für Samsung Galaxy S8 / S8+

mophie hat heute das neue Akku-Case juice pack® für das Samsung Galaxy S8 / Samsung Galaxy S8+ vorgestellt. Die neue Ladelösung unterstützt die charge force-Technologie, die sich magnetisch mit jedem kompatiblen Zubehör von mophie verbindet. Das Akku-Case für das Galaxy S8 verfügt über eine wiederaufladbare Batterie mit 2.950 mAh, die zusätzliche Gesprächszeiten von bis zu 33 Stunden ermöglicht. Mit dem leistungsstarken juice pack für das Galaxy S8+ kann das Smartphone dank 3.300 mAh zusätzlicher Energie rund 39 weitere Stunden genutzt werden. Das juice pack für Samsungs neues Flaggschiff ist ebenso kompatibel mit Qi und anderen kabellosen Ladesystemen, wie sie unterwegs, im Büro, im Auto oder zuhause genutzt werden.

Per Knopfdruck auf der Hinterseite des juice pack wird der Akku des Samsung Galaxy S8 / S8+ mit neuer Energie versorgt. Dank Priority+ wird die Pass-Trough-Aufladung ermöglicht – das Smartphone wird beim Ladevorgang zuerst mit Energie versorgt. Im Anschluss beginnt der Ladeprozess des juice packs. Eine integrierte LED-Anzeige zeigt sowohl die Akkuladestufen sowie die noch verfügbare Leistung des Cases an. Neben zusätzlicher Energie legt mophie großen Wert auf ausreichend Schutz: Die gummierten Polster auf der Innenseite und erhöhte Kanten schützen die empfindlichen Displays der Smartphones vor Kratzern oder Brüchen. Die Lautsprecheransprüche verfügen über eine Aussparung und schränken dabei den Sound des neuen Samsung Galaxy S8 / S8+ nicht ein.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue juice pack für das Samsung Galaxy S8 / S8+ ist ab Juni in Schwarz für 99,95 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weitere Informationen dazu auch unter eu.mophie.com

Über mophie

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Oberstes Ziel des Unternehmens ist die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Reichweite in der mobilen Welt. Weltweit anerkannt für innovative mobile Lösungen, ist mophie stolzer Entwickler des originalen juice packs®. Die Produktlösungen sind für Stil bekannt und bieten Performancevorteile für eine nahtlose Integration von Hardware, Software und Design. mophie agiert weltweit und unterhält Niederlassungen in den USA, Irland und China. Die Produkte von mophie sind in mehr als 130 Ländern erhältlich und finden sich bei Apple, Dixons Travel, CAPI, Vodafone, Best Buy, Verizon und T-Mobile, sowie Sprint und anderen führenden Händlern.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)