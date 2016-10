mophie: Magnetisches Accessoire-System für das iPhone 7

mophie hat heute das neue mophie hold forceTM-System vorgestellt. Basis des Systems ist die iPhone 7 / 7 Plus-Schutzhülle mophie base case mit integrierten Magneten, an die sich weitere Accessoires von mophie anheften lassen. Durch eine simple Berührung an der Rückseite des Cases können entweder das hold force wallet zum Transport von EC-Karten oder Geldscheinen, das hold force folio für zusätzlichen Rundumschutz oder der Zusatzakku hold force powerstation plus mini angebracht werden. Die magnetischen Platten halten das gewählte Accessoire dabei optimal fest und sorgen jederzeit für sicheren Halt.

„Wir haben das hold force-System entwickelt, um unseren Kunden stylische Cases anzubieten, an die man jederzeit problemlos einen mobilen Akku oder ein anderes Accessoire anschließen kann – je nachdem, was gerade benötigt wird“, so Shawn Dougherty, leitender Geschäftsführer und Mitbegründer von mophie.

mophie base case

An die iPhone 7 / 7 Plus-Hülle mophie base case kann – je nach Bedarf – das passende magnetische Accessoire angeschlossen werden. Das base case ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen (grad und wrap) erhältlich und trägt dank des schlanken Designs nicht dick auf. Die hochgestellten Ecken sorgen dabei für den perfekten Schutz. Das base case grad hat ein kristallklares TPU-Außenband und liegt sehr gut in der Hand – das base case wrap aus durchsichtigem Polycarbonat mit rutschfestem TPE-Griff sowie thermoplastischem Polyurethan gewährleistet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Stürzen.

mophie hold force Accessoires

Für die Verwendung im Alltag kann die Geldbörse hold force wallet oder das hold force folio, das mit einem Deckel die Front des iPhone 7 / 7 Plus schützt, an das base case befestigt werden. Mit dem hold force folio kann das Smartphone zudem im Querformat aufgestellt werden. Sollte unterwegs mal der Akku schwach werden, kann auf die externe hold force powerstation plus mini zurückgegriffen werden, die das iPhone 7 / 7 Plus dank einer 4000 mAh starken Batterie mit frischer Energie versorgt.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Cases und Accessoires sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen dazu auch unter www.mophie.com/shop/magnetic-cases

mophie base case : 39,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

: 39,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.) hold force powerstation plus mini mit 4.000 mAh wieder aufladbarem Akku und integriertem Switch-Tip-Kabel, Lightning- und USB-Micro-Anschluss: 59,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

mit 4.000 mAh wieder aufladbarem Akku und integriertem Switch-Tip-Kabel, Lightning- und USB-Micro-Anschluss: 59,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.) hold force folio case mit drei Kreditkartenfächern: 19,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

mit drei Kreditkartenfächern: 19,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.) hold force wallet mit zwei Kreditkartenfächern: 19,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Über mophie

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Als namhaftes Unternehmen im Bereich innovativer mobiler Lösungen ist mophie der stolze Hersteller des juice pack® – das erste von Apple Inc. zertifizierte Akku-Case. Produkte von mophie werden für ihren Style geschätzt und wurden für beste Leistung entworfen. Sie machen eine übergangslose Integration von Hardware, Software und Design möglich. mophie hat Standorte in Kalifornien, Michigan, den Niederlanden, Hong Kong und China.

