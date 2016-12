mophie stellt juice pack air für das iPhone 7 / 7 Plus vor

mophie hat heute die Markteinführung des Akku-Cases juice pack air für das iPhone 7 / 7 Plus bekannt gegeben. Die neuen Cases ermöglichen iPhone 7-Nutzern eine deutliche höhere Akkulaufzeit sowie zuverlässigen Schutz vor Stürzen und Kratzern. Die leistungsstarken Akku-Cases mit 2.525 mAh und 2.420 mAh lassen sich per Induktion wieder aufladen und sind ab sofort in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Neigt sich der Akku unterwegs dem Ende, wird dieser per Knopfdruck auf der Hinterseite des juice pack air mit neuer Energie versorgt. Das juice pack air für das iPhone 7 verfügt über einen 2.525 mAh starken Akku, der Gesprächszeiten von bis 27 Stunden ermöglicht – der leistungsstarke Akku mit 2.420 mAh sorgt beim juice pack air für das iPhone 7 Plus für mehr als 33 Stunden zusätzlicher Gesprächszeit. Mit patentierten Schutz-Features, wie gummierten Polstern auf der Innenseite und erhöhten Kanten, sind die empfindlichen Displays der iPhones optimal vor Stürzen und Kratzern geschützt. Das neue Akku-Case juice pack air ist jetzt mit der charge force ™ -Technologie ausgestattet, die sich magnetisch mit allen mophie-charge force Zubehörteilen verbindet. Die neuen Modelle sind ebenso kompatibel mit Qi und anderen kabellosen Ladesystemen, wie sie in Flughäfen, Gaststätten, Cafés und einigen neuen In-car Systemen genutzt werden.

Dank Priority+ wird die Pass-Through-Aufladung ermöglicht. Beim Ladevorgang wird zuerst das iPhone 7 / 7 Plus mit versorgt – im Anschluss beginnt der Ladeprozess des juice pack air. Die integrierte LED Power-Anzeige zeigt Akkuladestufen, sowie die noch verfügbare Leistung des juice pack air an.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue juice pack air für das iPhone 7 / 7 Plus ist ab sofort in Schwarz, Gold, Roségold, Marineblau und Rot erhältlich und kostet 109,95 Euro inkl. MwSt. Weitere Informationen dazu auch unter eu.mophie.com

Über mophie

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Als namhaftes Unternehmen im Bereich innovativer mobiler Lösungen ist mophie der stolze Hersteller des juice pack® – das erste von Apple Inc. zertifizierte Akku-Case. Produkte von mophie werden für ihren Style geschätzt und wurden für beste Leistung entworfen. Sie machen eine übergangslose Integration von Hardware, Software und Design möglich. mophie hat Standorte in Kalifornien, Michigan, den Niederlanden, Hong Kong und China.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)